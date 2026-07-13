#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.71
531.26
6.05
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.71
531.26
6.05
Статьи

На каком этапе находится проект железнодорожного вокзала Алматы-3

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры поезда, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 15:03 Фото: primeminister.kz
О появлении в южной столице нового железнодорожного вокзала – Алматы-3 – говорят вот уже последние несколько лет. Zakon.kz решил поинтересоваться, какие работы ведутся сейчас и когда вокзал наконец распахнет свои двери для пассажиров.

По данным акимата Алматы, в настоящее время материалы технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта "Строительство вокзала Алматы-3 на перегоне Бурундай – Аксенгир с развитием станции для пассажирского и грузового движения" находятся на рассмотрении в РГП "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан (Госэкспертиза).

Что до сроков, они пока не называются, равно как и конкретные бюджеты.

"Точные технико-экономические показатели проекта, в том числе его фактическая стоимость, источник финансирования и сроки реализации, будут определены после получения положительного заключения госэкспертизы по технико-экономическому обоснованию проекта", – подчеркнули в акимате.

Однако, рассуждая о будущем пассажиропотоке и грузообороте объекта, городское начальство почему-то ведет отчет с 2032 года.

Так, согласно прогнозным расчетам, ожидаемый объем отправления пассажиров составит:

  • 2032 год – 0,753 млн человек;
  • 2036 год – 0,953 млн человек;
  • 2041 год – 1,328 млн человек;
  • 2046 год – 1,466 млн человек.

А прогнозируемый объем грузоперевозок через новую станцию Алматы-3 для обслуживания Индустриальной зоны №2 в период 2032-2046 годов составит 3,95 млн тонн в год.

Вместе с тем уже известно, что в рамках реализации проекта предусмотрено изъятие 52 земельных участков на территории города и 464 земельных участков на территории Карасайского района Алматинской области.

Строительство железнодорожного вокзала Алматы-3 направлено на перераспределение пассажиропотоков между существующими вокзалами Алматы, а также на обеспечение грузовых перевозок Индустриальной зоны №2.

"Новый вокзал позволит расширить транспортные связи Казахстана с соседними странами, а также улучшить межрегиональное сообщение. По результатам анализа, проведенного АО "НК "Қазақстан темір жолы" и АО "Пассажирские перевозки", после ввода в эксплуатацию вокзала Алматы-3 на него будет перераспределено порядка 27% пассажиропотока, который в настоящее время обслуживается вокзалами Алматы-1 и Алматы-2. При этом с учетом прогнозируемого ежегодного роста численности населения на уровне около 2% общий объем пассажирских перевозок будет увеличиваться", – рассказали в акимате.

И добавили: согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, вокзал Алматы-3 будет построен с применением современных инженерных, технологических и инфраструктурных решений, соответствующих действующим требованиям к объектам железнодорожной инфраструктуры.

Окончательные технические характеристики будут определены по итогам завершения проектирования и прохождения государственной экспертизы.

Предложение обеспечить Алматы третьим ж/д вокзалом прозвучало еще в 2021 году – его озвучило АО "Казахстан темир жолы", заявив о необходимости станции для разгрузки грузовых потоков. Впрочем, речь шла и о пассажирских перевозках – население Алатауского, Наурызбайского районов смогло бы прибывать в город, не заезжая на Алматы-2.

Год спустя решение вроде как было принято окончательно. Гораздо позже, в 2024-м, заявлялись сроки – 2026-2027 годы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
реконструкция жд вокзала Алматы 1
12:08, 18 февраля 2026
Как будет выглядеть вокзал Алматы-1 после реконструкции
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
09:46, 05 февраля 2024
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
11:48, 03 декабря 2025
Мужчина с ножом встревожил прохожих около ж/д вокзала в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
61 тысяча зрителей посетили матчи 17-го тура Премьер-лиги
15:25, Сегодня
61 тысяча зрителей посетили матчи 17-го тура Премьер-лиги
Денис Евсеев
15:12, Сегодня
Денис Евсеев потерпел разгромное поражение в финале квалификации турнира в Нидерландах
Астана примет чемпионат мира и этап Кубка мира среди юниоров по шорт-треку
14:53, Сегодня
Астана примет чемпионат мира и этап Кубка мира среди юниоров по шорт-треку
&quot;Иногда вы просто хотите подраться&quot;: Аспиналл о поражении Макгрегора в реванше с Холлоуэем
14:37, Сегодня
"Иногда вы просто хотите подраться": Аспиналл о поражении Макгрегора в реванше с Холлоуэем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: