На каком этапе находится проект железнодорожного вокзала Алматы-3

О появлении в южной столице нового железнодорожного вокзала – Алматы-3 – говорят вот уже последние несколько лет. Zakon.kz решил поинтересоваться, какие работы ведутся сейчас и когда вокзал наконец распахнет свои двери для пассажиров.

По данным акимата Алматы, в настоящее время материалы технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта "Строительство вокзала Алматы-3 на перегоне Бурундай – Аксенгир с развитием станции для пассажирского и грузового движения" находятся на рассмотрении в РГП "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан (Госэкспертиза).

Что до сроков, они пока не называются, равно как и конкретные бюджеты.

"Точные технико-экономические показатели проекта, в том числе его фактическая стоимость, источник финансирования и сроки реализации, будут определены после получения положительного заключения госэкспертизы по технико-экономическому обоснованию проекта", – подчеркнули в акимате.

Однако, рассуждая о будущем пассажиропотоке и грузообороте объекта, городское начальство почему-то ведет отчет с 2032 года.

Так, согласно прогнозным расчетам, ожидаемый объем отправления пассажиров составит:

2032 год – 0,753 млн человек;

2036 год – 0,953 млн человек;

2041 год – 1,328 млн человек;

2046 год – 1,466 млн человек.

А прогнозируемый объем грузоперевозок через новую станцию Алматы-3 для обслуживания Индустриальной зоны №2 в период 2032-2046 годов составит 3,95 млн тонн в год.

Вместе с тем уже известно, что в рамках реализации проекта предусмотрено изъятие 52 земельных участков на территории города и 464 земельных участков на территории Карасайского района Алматинской области.

Строительство железнодорожного вокзала Алматы-3 направлено на перераспределение пассажиропотоков между существующими вокзалами Алматы, а также на обеспечение грузовых перевозок Индустриальной зоны №2.

"Новый вокзал позволит расширить транспортные связи Казахстана с соседними странами, а также улучшить межрегиональное сообщение. По результатам анализа, проведенного АО "НК "Қазақстан темір жолы" и АО "Пассажирские перевозки", после ввода в эксплуатацию вокзала Алматы-3 на него будет перераспределено порядка 27% пассажиропотока, который в настоящее время обслуживается вокзалами Алматы-1 и Алматы-2. При этом с учетом прогнозируемого ежегодного роста численности населения на уровне около 2% общий объем пассажирских перевозок будет увеличиваться", – рассказали в акимате.

И добавили: согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, вокзал Алматы-3 будет построен с применением современных инженерных, технологических и инфраструктурных решений, соответствующих действующим требованиям к объектам железнодорожной инфраструктуры.

Окончательные технические характеристики будут определены по итогам завершения проектирования и прохождения государственной экспертизы.

Предложение обеспечить Алматы третьим ж/д вокзалом прозвучало еще в 2021 году – его озвучило АО "Казахстан темир жолы", заявив о необходимости станции для разгрузки грузовых потоков. Впрочем, речь шла и о пассажирских перевозках – население Алатауского, Наурызбайского районов смогло бы прибывать в город, не заезжая на Алматы-2.

Год спустя решение вроде как было принято окончательно. Гораздо позже, в 2024-м, заявлялись сроки – 2026-2027 годы.

