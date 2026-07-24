МВД обратилось к водителям после слухов о новых правилах медосмотра

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана разъяснили изменения в закон "О дорожном движении". Спикером выступила заместитель председателя Комитета административной полиции Куралай Карина, сообщает Zakon.kz.

Вот список главных вопросов, поступающих от жителей Казахстана.

Какие изменения коснулись водителей по прохождению медицинского осмотра?

– Норма прохождения водителями медицинского осмотра не новая. Она действует с момента вступления в силу закона "О дорожном движении" с 2014 года. Произведена интеграция баз данных между Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел. Теперь сведения о прохождении обязательного медицинского осмотра будут автоматически передаваться между данными министерствами.

Что необходимо знать водителям старше 65 лет?

– Водителям старше 65 лет и с инвалидностью все, что необходимо, это раз в два года проходить обычный водительский медицинский осмотр. Его результаты автоматически будут отображаться в нашей системе, поэтому никаких лишних справок или обращений не понадобится. Никаких дополнительных действий не требуется. Не нужно обращаться за продлением водительского удостоверения или отдельно уведомлять МВД. Мы хотим успокоить граждан: никаких новых бюрократических процедур не вводится. Все максимально просто, удобно и без лишних хлопот для водителей.

О распространении информации в социальных сетях

– Предупреждаем блогеров и владельцев информационных площадок об ответственности за распространение недостоверной информации и впредь ответственно относиться к публикациям. Неточные трактовки могут вводить граждан в заблуждение. Поэтому рекомендуем использовать только официальные публикации государственных органов. Мы всегда открыты для разъяснений.

Лето 2026 года в Казахстане стало временем многих изменений и дополнений в правила дорожного движения. Речь – о двух законах с поправками, один из которых вступил в силу 1 июля 2026 года, а другой вводится в действие 25 августа. В связи с этим 20 июля Zakon.kz рассказывал в подробностях, что это за новые правила.