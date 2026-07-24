МВД обратилось к водителям после слухов о новых правилах медосмотра
Вот список главных вопросов, поступающих от жителей Казахстана.
Какие изменения коснулись водителей по прохождению медицинского осмотра?
– Норма прохождения водителями медицинского осмотра не новая. Она действует с момента вступления в силу закона "О дорожном движении" с 2014 года. Произведена интеграция баз данных между Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел. Теперь сведения о прохождении обязательного медицинского осмотра будут автоматически передаваться между данными министерствами.
Что необходимо знать водителям старше 65 лет?
– Водителям старше 65 лет и с инвалидностью все, что необходимо, это раз в два года проходить обычный водительский медицинский осмотр. Его результаты автоматически будут отображаться в нашей системе, поэтому никаких лишних справок или обращений не понадобится. Никаких дополнительных действий не требуется. Не нужно обращаться за продлением водительского удостоверения или отдельно уведомлять МВД. Мы хотим успокоить граждан: никаких новых бюрократических процедур не вводится. Все максимально просто, удобно и без лишних хлопот для водителей.
О распространении информации в социальных сетях
– Предупреждаем блогеров и владельцев информационных площадок об ответственности за распространение недостоверной информации и впредь ответственно относиться к публикациям. Неточные трактовки могут вводить граждан в заблуждение. Поэтому рекомендуем использовать только официальные публикации государственных органов. Мы всегда открыты для разъяснений.
Лето 2026 года в Казахстане стало временем многих изменений и дополнений в правила дорожного движения. Речь – о двух законах с поправками, один из которых вступил в силу 1 июля 2026 года, а другой вводится в действие 25 августа. В связи с этим 20 июля Zakon.kz рассказывал в подробностях, что это за новые правила.