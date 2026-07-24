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Общество

На Казахстан обрушатся ливни с грозами, но аномальная жара усилится до +43°C – прогноз на выходные

ливни, град, грозы, солнце, жара, термометр, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 11:11 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Казахстане в предстоящие выходные (субботу и воскресенье) и понедельник ожидаются дожди с грозами, местами ливни, а также град, шквал и порывистый ветер. Несмотря на это, на страну обрушится жаркая погода и термометры в некоторых регионах достигнут отметки +43°C, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 25-27 июля 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"Атлантический циклон сохранит свое влияние на большую часть страны, с которым ожидается комплекс метеорологических явлений: дожди с грозой, на востоке – сильные дожди, град, шквал, порывистый ветер".

Лишь на западе, северо-западе погода прогнозируется без существенных осадков.

"Но с выносом горячих воздушных масс из районов Ирана снова ожидается жаркая погода на большей части территории".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Так, согласно прогнозу, в дневные часы столбики термометров повысятся:

  • на западе, северо-западе – до +38+43°C,
  • на севере – до +30+35°C,
  • в центре – до +28+39°C,
  • на юге – до +36+41°C,
  • на юго-востоке – до +29+37°C,
  • а на северо-востоке, востоке дневная температура будет в пределах +23+32°C.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 11:11
Сильная жара до +39°C, град и дождь: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Ранее в РГП "Казгидромет" опубликовали предварительный прогноз атмосферной засухи на август 2026 года. По данным метеорологов, засушливые условия ожидаются в семи регионах Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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