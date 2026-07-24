Август 2026 года принесет засуху в семь регионов Казахстана

Сегодня, 24 июля 2026 года, синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали предварительный прогноз атмосферной засухи на август 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, засушливые условия ожидаются в ряде районов:

Западно-Казахстанская область – Бокейординский и Жаныбекский районы;

Актюбинская область – Шалкарский и Иргизский районы;

Атырауская область – Курмангазинский район;

область Жетысу – Алакольский и Аксуский районы;

Жамбылская область – Мойынкумский, Кордайский, Сарысуский, Таласский, Шуский, Жамбылский и Байзакский районы;

Туркестанская область – Арысский, Сузакский, Ордабасинский, Шардаринский, Тюлькубасский и Байдибекский районы;

Кызылординская область – Аральский, Казалинский, Кармакшинский, Шиелийский районы, а также город Кызылорда.

При этом умеренно влажные условия прогнозируются в Тимирязевском и Есильском районах Северо-Казахстанской области, а также в Узункольском и Камыстинском районах Костанайской области.

"На остальной территории Казахстана условия увлажнения ожидаются близкими к климатической норме". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Специалисты также отметили, что прогноз является предварительным и при необходимости будет уточняться.

Днем ранее, 23 июля, на столицу Казахстана обрушился мощный ливень с градом и шквалистым ветром. Последствия природной стихии можно посмотреть тут.

Что касается прогноза погоды на пятницу, 24 июля, то в Казахстан снова возвращается жара до +42°С.