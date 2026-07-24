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Общество

Август 2026 года принесет засуху в семь регионов Казахстана

земля, засуха, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 09:35 Фото: pexels
Сегодня, 24 июля 2026 года, синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали предварительный прогноз атмосферной засухи на август 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, засушливые условия ожидаются в ряде районов:

  • Западно-Казахстанская область – Бокейординский и Жаныбекский районы;
  • Актюбинская область – Шалкарский и Иргизский районы;
  • Атырауская область – Курмангазинский район;
  • область Жетысу – Алакольский и Аксуский районы;
  • Жамбылская область – Мойынкумский, Кордайский, Сарысуский, Таласский, Шуский, Жамбылский и Байзакский районы;
  • Туркестанская область – Арысский, Сузакский, Ордабасинский, Шардаринский, Тюлькубасский и Байдибекский районы;
  • Кызылординская область – Аральский, Казалинский, Кармакшинский, Шиелийский районы, а также город Кызылорда.

При этом умеренно влажные условия прогнозируются в Тимирязевском и Есильском районах Северо-Казахстанской области, а также в Узункольском и Камыстинском районах Костанайской области.

"На остальной территории Казахстана условия увлажнения ожидаются близкими к климатической норме".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Специалисты также отметили, что прогноз является предварительным и при необходимости будет уточняться.

Днем ранее, 23 июля, на столицу Казахстана обрушился мощный ливень с градом и шквалистым ветром. Последствия природной стихии можно посмотреть тут.

Что касается прогноза погоды на пятницу, 24 июля, то в Казахстан снова возвращается жара до +42°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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