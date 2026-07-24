#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
Общество

Аэротакси хотят сделать доступным каждому казахстанцу: что известно о цене

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 12:18 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Проектный менеджер Alatau Advanced Air Group (AAAG) Данияр Утеулин 24 июля 2026 года на демонстрации первого полета аэротакси в Астане рассказал, сколько могут стоить такие перевозки в Казахстане и почему сейчас невозможно назвать даже примерную цену, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, до момента начала коммерческих операций в конце 2028 – начале 2029 года цену рассчитать сейчас невозможно.

"Это связано с тем, что стоимость летательных аппаратов будет меняться, как и стоимость строительства и обслуживания. Инфляция, в конце концов. Соответственно, сейчас мы не видим цену, каких-то даже примерных цифр не можем сказать. То есть мы стремимся к тому, чтобы это стало доступным видом транспорта, для того, чтобы рядовому казахстанцу раз в месяц попробовать долететь из аэропорта в город было возможно. Мы к этому стремимся, но сейчас конкретную цифру дать не смогу", – озвучил Данияр Утеулин.

Он также привел в пример стоимость аналогичных перевозок в США. По его словам, сейчас перелет на топливном вертолете по такому маршруту обходится пассажирам примерно в 185 долларов.

"Это топливный вертолет. Но в связи с тем, что у нас электрический летательный аппарат и их будет большое количество, мы надеемся на расширение этой системы и снижение цен. Но, опять же, это американские цены, американская рабочая сила, американская техника. Соответственно, здесь немного другое ценообразование. Поэтому мы не можем сравнивать цены с теми, как это будет выглядеть в Казахстане", – продолжил Данияр Утеулин.

Ранее в Астане продемонстрировали полет аэротакси. Ожидается, что после запуска этот вид транспорта позволит сократить время поездок с примерно одного часа до менее чем 10 минут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Астана
12:26, Сегодня
Когда в Казахстане запустят аэротакси: названы ориентировочные сроки
аэротакси
11:05, Сегодня
В Астане продемонстрировали полет аэротакси
аэротакси, беспилотник, такси
12:10, 19 мая 2026
На сомнения в доступности аэротакси в Казахстане из-за цен ответили в Минтранспорта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
13:10, Сегодня
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
12:49, Сегодня
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
Фанаты Аргентины создали петицию о переигрвке финала ЧМ-2026 и получили ироничный ответ
12:41, Сегодня
Фанаты Аргентины создали петицию о переигровке финала ЧМ-2026 и получили ироничный ответ
Эксперты УЕФА и ФИФА выступят на KFF Football Conference 2026 в Астане
12:20, Сегодня
Эксперты УЕФА и ФИФА выступят на KFF Football Conference 2026 в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: