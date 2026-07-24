Аэротакси хотят сделать доступным каждому казахстанцу: что известно о цене

Проектный менеджер Alatau Advanced Air Group (AAAG) Данияр Утеулин 24 июля 2026 года на демонстрации первого полета аэротакси в Астане рассказал, сколько могут стоить такие перевозки в Казахстане и почему сейчас невозможно назвать даже примерную цену, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, до момента начала коммерческих операций в конце 2028 – начале 2029 года цену рассчитать сейчас невозможно.

"Это связано с тем, что стоимость летательных аппаратов будет меняться, как и стоимость строительства и обслуживания. Инфляция, в конце концов. Соответственно, сейчас мы не видим цену, каких-то даже примерных цифр не можем сказать. То есть мы стремимся к тому, чтобы это стало доступным видом транспорта, для того, чтобы рядовому казахстанцу раз в месяц попробовать долететь из аэропорта в город было возможно. Мы к этому стремимся, но сейчас конкретную цифру дать не смогу", – озвучил Данияр Утеулин.

Он также привел в пример стоимость аналогичных перевозок в США. По его словам, сейчас перелет на топливном вертолете по такому маршруту обходится пассажирам примерно в 185 долларов.

"Это топливный вертолет. Но в связи с тем, что у нас электрический летательный аппарат и их будет большое количество, мы надеемся на расширение этой системы и снижение цен. Но, опять же, это американские цены, американская рабочая сила, американская техника. Соответственно, здесь немного другое ценообразование. Поэтому мы не можем сравнивать цены с теми, как это будет выглядеть в Казахстане", – продолжил Данияр Утеулин.

Ранее в Астане продемонстрировали полет аэротакси. Ожидается, что после запуска этот вид транспорта позволит сократить время поездок с примерно одного часа до менее чем 10 минут.