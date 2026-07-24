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Общество

В Астане продемонстрировали полет аэротакси

аэротакси, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 11:05 Фото: Zakon.kz
В Астане 24 июля 2026 года состоялась демонстрация автономного полета электрического аэротакси, передает Zakon.kz.

Во время демонстрации летательный аппарат без пилота преодолел маршрут протяженностью 24 км, выполнив вертикальный взлет и посадку, горизонтальный полет, а также круговой облет демонстрационной зоны.

аэротакси, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 11:05

Фото: Zakon.kz

Как отметили организаторы, испытание было направлено на демонстрацию точности навигации, устойчивости полета, работы системы управления и возможностей полностью автоматизированного режима. При этом в компании подчеркнули, что коммерческие перевозки будут выполняться уже с пилотом на борту, а перед каждым вылетом воздушное судно будет проходить полную техническую проверку.

Проектный менеджер Alatau Advanced Air Group (AAAG) Данияр Утеулин рассказал, что аэротакси способно значительно сократить время в пути в крупных городах.

"Сейчас первый вертипорт объявили в Дубае. Несколько вертипортов уже объявлено в США. Приведу пример: если вы едете из аэропорта Кеннеди, скажем, на 34-ю улицу в Нью-Йорке, на Манхэттен, у вас это займет от часа до полутора – в зависимости от трафика. Вертолет, который после сертификации будет заменен на электрическое аэротакси, преодолевает этот маршрут за 8 минут 30 секунд", – дополнил он.
аэротакси, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 11:05

Фото: Zakon.kz

Похожий эффект, по его словам, ожидается и в Алматы. Поездка из аэропорта в центр города в утренний час пик обычно занимает около часа, тогда как аэротакси сможет доставить пассажиров менее чем за 10 минут.

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19 мая 2026 года в Алматинской области состоялся первый демонстрационный полет электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки – eVTOL, или аэротакси.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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