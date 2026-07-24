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Общество

С 25 июля в Алматы изменят схему движения сразу три важных автобусных маршрута

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 18:29 Фото: Zakon.kz
В Алматы сразу три важных и востребованных автобусных маршрута изменят схему движения с предстоящей субботы, 25 июля 2026 года. Причина – пробивка и "выделенка" на самой загруженной улице города. Речь – о Саина, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 июля, объявили в Транспортном холдинге Алматы:

"В связи с открытием движения по пробивке ул. Саина на участке от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара, а также с введением с 20 июня выделенной полосы для общественного транспорта на ул. Саина (от пр. Рыскулова до ул. Мустафина) с 25 июля будут изменены схемы движения маршрутов №61, №218 и №238".

№61

  • В южном направлении: проспект Абая – улица Саина – проспект Аль-Фараби – конечная остановка "Автостанция "Арман".
  • В обратном направлении: конечная остановка "Автостанция "Арман" – разворот на транспортной развязке улицы Жарокова – проспект Аль-Фараби – улица Саина – проспект Абая – далее по схеме.

№218

  • В южном направлении: по схеме – улица Монке Би – улица Саина – проспект Абая – разворот после улицы Яссауи – проспект Абая – конечная остановка "Станция метро "Бауыржана Момышулы".
  • В обратном направлении: конечная остановка "Станция метро "Бауыржана Момышулы" – проспект Абая – поворот на улицу Саина – улица Монке Би – далее по схеме.

№238

  • В южном направлении: по схеме – улица Саина – улица Толе Би – конечная остановка "Автостанция".
  • В обратном направлении: конечная остановка "Автостанция" – улица Толе Би – первый разворот после улицы Саина – улица Толе Би – улица Саина – далее по схеме.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 18:29
С 24 июля в Алматы изменятся маршруты пяти автобусов

О том, что на одной из самых загруженных улиц Алматы появится "выделенка" для автобусов, стало известно 18 июня 2026 года. Сообщалось, что с 20 июня на ул. Саина, на участке от пр. Рыскулова до ул. Мустафина, в пилотном режиме начнет функционировать выделенная полоса для общественного транспорта.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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