Высокая и чрезвычайная пожарная опасность: "Казгидромет" назвал регионы

В Казахстане в предстоящее воскресенье, 19 июля 2026 года, во всех областях ожидается пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

Из прогноза синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории РК, который опубликовал РГП "Казгидромет", следует, что пожарная опасность ожидается:

высокая пожарная опасность – в Алматинской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Абай, Жетысу, на юге Северо-Казахстанской, на севере, востоке, юго-западе, юге Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере, юге, востоке Павлодарской;

– в Алматинской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Абай, Жетысу, на юге Северо-Казахстанской, на севере, востоке, юго-западе, юге Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере, юге, востоке Павлодарской; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке области Жетысу , на севере, юге области Абай , на западе, севере, востоке Жамбылской , на западе, севере Карагандинской , на севере, в центре Алматинской , на юго-востоке Павлодарской , на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской , на юге Костанайской , Западно-Казахстанской областей и области Улытау , на юге, юго-востоке Актюбинской , на северо-западе Атырауской области.

Ранее сообщалось, что практически по всему Казахстану 19 июля 2026 года сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди, местами ливни, а также очень сильная жара до +48°С.