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Общество

Высокая и чрезвычайная пожарная опасность: "Казгидромет" назвал регионы

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 17:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане в предстоящее воскресенье, 19 июля 2026 года, во всех областях ожидается пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

Из прогноза синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории РК, который опубликовал РГП "Казгидромет", следует, что пожарная опасность ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Абай, Жетысу, на юге Северо-Казахстанской, на севере, востоке, юго-западе, юге Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере, юге, востоке Павлодарской;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке области Жетысу, на севере, юге области Абай, на западе, севере, востоке Жамбылской, на западе, севере Карагандинской, на севере, в центре Алматинской, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на юге, юго-востоке Актюбинской, на северо-западе Атырауской области.

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