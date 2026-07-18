Высокая и чрезвычайная пожарная опасность: "Казгидромет" назвал регионы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане в предстоящее воскресенье, 19 июля 2026 года, во всех областях ожидается пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.
Из прогноза синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории РК, который опубликовал РГП "Казгидромет", следует, что пожарная опасность ожидается:
- высокая пожарная опасность – в Алматинской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Абай, Жетысу, на юге Северо-Казахстанской, на севере, востоке, юго-западе, юге Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере, юге, востоке Павлодарской;
- чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке области Жетысу, на севере, юге области Абай, на западе, севере, востоке Жамбылской, на западе, севере Карагандинской, на севере, в центре Алматинской, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на юге, юго-востоке Актюбинской, на северо-западе Атырауской области.
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