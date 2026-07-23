С 24 июля в Алматы изменятся маршруты пяти автобусов
Это связано со строительными работами в рамках проекта по пробивке улицы Толе би. На время ремонта для транспорта закроют участок улицы Ашимова – от улицы Кулбекова до улицы Машана.
Временные изменения коснутся маршрутов №14, №15, №26, №118 и №128. Ограничения будут действовать до завершения строительно-монтажных работ.
№14
В северном направлении: улица Алатау – проспект Райымбека – далее по схеме.
В обратном направлении: проспект Райымбека – улица Алатау – далее по схеме.
№15
В северном направлении: улица Ашимова – улица Сабденова – улица Алатау – проспект Райымбека – далее по схеме.
В обратном направлении: проспект Райымбека – улица Алатау – улица Сабденова – улица Ашимова – далее по схеме.
№26
В северном направлении: улица Алатау – проспект Райымбека – далее по схеме.
В обратном направлении: проспект Райымбека – разворот перед кольцом улицы Абая – проспект Райымбека – улица Алатау – далее по схеме.
№118
В северном направлении: от конечного пункта "улица Строительная" по проспекту Абая – улица Алатау – проспект Райымбека – далее по схеме.
В обратном направлении: проспект Райымбека – разворот перед кольцом улицы Абая – проспект Райымбека – улица Алатау – далее по схеме.
№128
В северном направлении: улица Ашимова – улица Сабденова – улица Алатау – проспект Райымбека – далее по схеме.
В обратном направлении: проспект Райымбека – улица Алатау – улица Сабденова – улица Ашимова – далее по схеме.
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