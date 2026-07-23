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Общество

С 24 июля в Алматы изменятся маршруты пяти автобусов

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 17:53 Фото: Zakon.kz
С 24 июля 2026 года пять автобусных маршрутов в Алматы будут курсировать по измененным схемам движения. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления городского транспортного холдинга.

Это связано со строительными работами в рамках проекта по пробивке улицы Толе би. На время ремонта для транспорта закроют участок улицы Ашимова – от улицы Кулбекова до улицы Машана.

Временные изменения коснутся маршрутов №14, №15, №26, №118 и №128. Ограничения будут действовать до завершения строительно-монтажных работ.

№14

В северном направлении: улица Алатау – проспект Райымбека – далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Райымбека – улица Алатау – далее по схеме.

№15

В северном направлении: улица Ашимова – улица Сабденова – улица Алатау – проспект Райымбека – далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Райымбека – улица Алатау – улица Сабденова – улица Ашимова – далее по схеме.

№26

В северном направлении: улица Алатау – проспект Райымбека – далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Райымбека – разворот перед кольцом улицы Абая – проспект Райымбека – улица Алатау – далее по схеме.

№118

В северном направлении: от конечного пункта "улица Строительная" по проспекту Абая – улица Алатау – проспект Райымбека – далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Райымбека – разворот перед кольцом улицы Абая – проспект Райымбека – улица Алатау – далее по схеме.

№128

В северном направлении: улица Ашимова – улица Сабденова – улица Алатау – проспект Райымбека – далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Райымбека – улица Алатау – улица Сабденова – улица Ашимова – далее по схеме.

Также мы рассказывали, что в Алматы 10 популярных автобусных маршрутов восстановят прежние схемы движения. Список читайте тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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