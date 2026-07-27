МВД сделало важное предупреждение для подростков, пользующихся соцсетями

Фото: unsplash

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 27 июля 2026 года, обратилось к подросткам. Им рассказали, как защитить себя в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Подросткам сделали важное напоминание: безопасность в интернете начинается с простых, но важных правил. "Социальные сети помогают общаться, учиться и делиться событиями из жизни, однако открытость не должна становиться причиной риска", – предупредили в пресс-службе МВД РК. В связи с этим ведомство перечислило главные правила безопасности. Обращаясь к подросткам, МВД призвало их: не публиковать личную информацию: домашний адрес, номер телефона, название школы, расписание занятий и другие сведения, которые могут помочь незнакомцам установить ваше местонахождение;

не выкладывать фотографии и сторис с геолокацией в режиме реального времени. Лучше делиться ими после того, как покинули это место;

добавлять в друзья только тех людей, которых знаете лично;

настроить приватность аккаунта, чтобы ваши публикации были доступны только доверенным пользователям;

не отправлять незнакомым людям личные фотографии, документы и другую конфиденциальную информацию;

если незнакомец начинает проявлять навязчивое внимание, задает личные вопросы, спрашивает, где вы находитесь, или пытается запугать вас, прекратить общение;

заблокировать подозрительный аккаунт;

обязательно сообщить о подобных случаях родителям, законным представителям или другому взрослому, которому доверяете. "Помните: ваша безопасность важнее количества подписчиков и лайков. Ответственное поведение в цифровой среде помогает защитить личные данные и вовремя предотвратить возможные угрозы", – подчеркнули в пресс-службе МВД РК. 23 июля 2026 года МВД предупредило казахстанцев о фейковой SMS-рассылке о поступлении в ведомственные учебные заведения. В ведомстве показали сообщение, которое злоумышленники рассылают гражданам.

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