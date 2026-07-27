Минздрав объявил масштабную проверку по всему Казахстану: кого она коснется

Министерство здравоохранения (МЗ) Казахстана начинает масштабную проверку перинатальных центров по всей стране, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 июля 2026 года, объявила пресс-служба ведомства:

"Министр здравоохранения поручила до 15 августа текущего года провести масштабные проверки всех 69 организаций родовспоможения. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля оценит соблюдение требований инфекционного контроля, чтобы обеспечить максимальную безопасность матерей и новорожденных, а также усилить профилактику внутрибольничных инфекций".

Соответствующие поручения были даны в ходе аппаратного совещания Минздрава, посвященного совершенствованию системы инфекционного контроля в медицинских организациях.

Отмечается, что проверки направлены не на увеличение количества санкций, а на предупреждение и устранение рисков, повышение качества медицинской помощи в организациях родовспоможения.

"Главная задача системы инфекционного контроля – предупреждать риски, а не реагировать на их последствия. Каждый случай инфекции должен стать поводом для профессионального анализа и принятия решений, которые помогут повысить безопасность пациентов. Только открытый и объективный подход позволит совершенствовать качество медицинской помощи", – подчеркнула Акмарал Альназарова.

По итогам совещания министр поручила пересмотреть действующие подходы к расследованию случаев инфекций, актуализировать санитарные правила и проверочные листы государственного контроля с акцентом на профилактику, дать объективную оценку причин возникновения каждого случая для повышения эффективности системы инфекционного контроля по стране.

Кроме того, управлениям здравоохранения регионов поручено обеспечить медицинские организации необходимыми ресурсами для проведения дезинфекции и стерилизации, средствами индивидуальной защиты, современным оборудованием и одноразовыми расходными материалами, а также организовать системное обучение медицинских работников по вопросам инфекционного контроля.

"Отдельное внимание уделено борьбе с антибиотикорезистентностью. Комитет медицинского и фармацевтического контроля усилит контроль за соблюдением требований рецептурного отпуска антибактериальных препаратов, поскольку рациональное применение антибиотиков является важной составляющей профилактики устойчивости микроорганизмов к лечению". Пресс-служба МЗ РК

По итогам проверок в каждом регионе будут утверждены дорожные карты по дальнейшему совершенствованию системы инфекционного контроля.

"Необходимо отметить, что профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, остается одним из ключевых показателей качества и безопасности медицинской помощи. Реализация комплекса принятых мер позволит повысить уровень защиты матерей и новорожденных, укрепить систему инфекционного контроля и повысить доверие граждан к отечественному здравоохранению". Пресс-служба МЗ РК

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