#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
Общество

К казахстанцам от 30 до 76 лет обратился Минздрав: это нельзя игнорировать

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 11:44 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 24 июля 2026 года, Министерство здравоохранения (МЗ) Казахстана выступило с важным предупреждением для граждан касательно скринингов, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили о важности прохождения бесплатных скринингов в возрасте от 30 до 76 лет.

"Жители Казахстана могут бесплатно пройти профилактические скрининговые обследования в поликлинике по месту прикрепления".Пресс-служба МЗ РК

В Минздраве уточнили, что в рамках государственной программы проводятся:

  • с 40 до 76 лет (каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих факторов риска;
  • женщинам с 40 до 76 лет (каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление рака молочной железы;
  • женщинам с 30 до 74 лет (каждые 4 года) – скрининг на раннее выявление рака шейки матки;
  • мужчинам и женщинам с 50 до 76 лет (каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление колоректального рака;
  • мужчинам с 50 до 76 лет (каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление нарушений мозгового кровообращения.
"Скрининги проводятся бесплатно в рамках государственных программ. Узнать, подлежите ли вы обследованию по возрасту, можно в поликлинике по месту прикрепления у участкового врача".Пресс-служба МЗ РК

По словам заведующей отделением профилактики Городской поликлиники №11 Алматы Алёны Зекуновой, многие опасные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно.

"Скрининговые обследования позволяют выявить заболевание еще до появления первых симптомов. Чем раньше обнаружена патология, тем эффективнее лечение и тем ниже риск развития осложнений", – отметила врач.

Поэтому, как подчеркнула Алёна Зекунова, важно регулярно проходить профилактические обследования и не откладывать заботу о своем здоровье.

20 июля 2026 года мы рассказали, что Минздрав ввел новый вид скрининга – на раннее выявление рака легкого и расширил целевую группу на проведение скринингов на раннее выявление вирусных гепатитов В и С. Позднее стало известно, что в Казахстане работников и работодателей будут уведомлять о необходимости прохождения скрининга.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК
12:00, Сегодня
Нацбанк Казахстана второй раз подряд снизил базовую ставку
руки, шоколад
14:58, 23 декабря 2025
Минздрав обратился к казахстанцам из-за "опасных веществ в продукции Kinder"
Мусульманство, ислам, мусульмане, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
18:00, 18 февраля 2026
Минздрав обратился к казахстанцам перед началом Рамазана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
13:10, Сегодня
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
12:49, Сегодня
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
Фанаты Аргентины создали петицию о переигрвке финала ЧМ-2026 и получили ироничный ответ
12:41, Сегодня
Фанаты Аргентины создали петицию о переигровке финала ЧМ-2026 и получили ироничный ответ
Эксперты УЕФА и ФИФА выступят на KFF Football Conference 2026 в Астане
12:20, Сегодня
Эксперты УЕФА и ФИФА выступят на KFF Football Conference 2026 в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: