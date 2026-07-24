К казахстанцам от 30 до 76 лет обратился Минздрав: это нельзя игнорировать

Сегодня, 24 июля 2026 года, Министерство здравоохранения (МЗ) Казахстана выступило с важным предупреждением для граждан касательно скринингов, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили о важности прохождения бесплатных скринингов в возрасте от 30 до 76 лет.

"Жители Казахстана могут бесплатно пройти профилактические скрининговые обследования в поликлинике по месту прикрепления". Пресс-служба МЗ РК

В Минздраве уточнили, что в рамках государственной программы проводятся:

с 40 до 76 лет (каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих факторов риска;

(каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих факторов риска; женщинам с 40 до 76 лет (каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление рака молочной железы;

(каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление рака молочной железы; женщинам с 30 до 74 лет (каждые 4 года) – скрининг на раннее выявление рака шейки матки;

(каждые 4 года) – скрининг на раннее выявление рака шейки матки; мужчинам и женщинам с 50 до 76 лет (каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление колоректального рака;

(каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление колоректального рака; мужчинам с 50 до 76 лет (каждые 2 года) – скрининг на раннее выявление нарушений мозгового кровообращения.

"Скрининги проводятся бесплатно в рамках государственных программ. Узнать, подлежите ли вы обследованию по возрасту, можно в поликлинике по месту прикрепления у участкового врача". Пресс-служба МЗ РК

По словам заведующей отделением профилактики Городской поликлиники №11 Алматы Алёны Зекуновой, многие опасные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно.

"Скрининговые обследования позволяют выявить заболевание еще до появления первых симптомов. Чем раньше обнаружена патология, тем эффективнее лечение и тем ниже риск развития осложнений", – отметила врач.

Поэтому, как подчеркнула Алёна Зекунова, важно регулярно проходить профилактические обследования и не откладывать заботу о своем здоровье.

20 июля 2026 года мы рассказали, что Минздрав ввел новый вид скрининга – на раннее выявление рака легкого и расширил целевую группу на проведение скринингов на раннее выявление вирусных гепатитов В и С. Позднее стало известно, что в Казахстане работников и работодателей будут уведомлять о необходимости прохождения скрининга.