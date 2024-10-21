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Проверка здоровья перед беременностью: Минздрав поделился хорошей новостью

Проверка здоровья перед беременностью: Минздрав поделился хорошей новостью, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 11:15 Фото: unsplash
Министерством здравоохранения Казахстана разработана программа "Аналар саулығы", состоящая из восьми мероприятий. Об этом 21 октября 2024 года заявили в пресс-службе МЗ РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что цель программы – сохранение репродуктивного здоровья подростков и укрепление здоровья женщин фертильного возраста.

"Участковыми врачами будет осмотрена каждая жительница фертильного возраста для определения индекса ее здоровья. На особом контроле будут женщины, планирующие беременность, молодые девушки и подростки".Пресс-служба МЗ РК

По данным Минздрава, для обеспечения безопасной беременности оздоровительные мероприятия проводятся до наступления беременности в виде прегравидарной подготовки.

Прегравидарная подготовка – комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на оценку состояния здоровья и подготовку семейной пары к зачатию, последующему вынашиванию беременности и рождению здорового ребенка.

"Важно, чтобы каждая жительница нашей страны получала своевременную и качественную медицинскую помощь, начиная с молодого возраста. Призываем каждую женщину нашей страны обратиться в поликлинику и пройти обследование перед планированием беременности".Пресс-служба МЗ РК
Проверка здоровья перед беременностью: Минздрав поделился хорошей новостью, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 11:15

Фото: gov.kz

В ведомстве уточнили, что в Казахстане проживают более 10 млн женщин, из них 4,7 млн – фертильного возраста.

"Они играют центральную роль в семьях. Сохранение и укрепление женского здоровья – это фундамент нашего устойчивого социально-демографического развития".Пресс-служба МЗ РК

27 сентября 2024 года акушер-гинеколог Айжан Туреханова назвала регионы Казахстана, которые лидируют по ранней беременности среди подростков.

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