Проверка здоровья перед беременностью: Минздрав поделился хорошей новостью

Министерством здравоохранения Казахстана разработана программа "Аналар саулығы", состоящая из восьми мероприятий. Об этом 21 октября 2024 года заявили в пресс-службе МЗ РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что цель программы – сохранение репродуктивного здоровья подростков и укрепление здоровья женщин фертильного возраста.

"Участковыми врачами будет осмотрена каждая жительница фертильного возраста для определения индекса ее здоровья. На особом контроле будут женщины, планирующие беременность, молодые девушки и подростки". Пресс-служба МЗ РК

По данным Минздрава, для обеспечения безопасной беременности оздоровительные мероприятия проводятся до наступления беременности в виде прегравидарной подготовки.

Прегравидарная подготовка – комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на оценку состояния здоровья и подготовку семейной пары к зачатию, последующему вынашиванию беременности и рождению здорового ребенка.

"Важно, чтобы каждая жительница нашей страны получала своевременную и качественную медицинскую помощь, начиная с молодого возраста. Призываем каждую женщину нашей страны обратиться в поликлинику и пройти обследование перед планированием беременности". Пресс-служба МЗ РК

Фото: gov.kz

В ведомстве уточнили, что в Казахстане проживают более 10 млн женщин, из них 4,7 млн – фертильного возраста.

"Они играют центральную роль в семьях. Сохранение и укрепление женского здоровья – это фундамент нашего устойчивого социально-демографического развития". Пресс-служба МЗ РК

27 сентября 2024 года акушер-гинеколог Айжан Туреханова назвала регионы Казахстана, которые лидируют по ранней беременности среди подростков.