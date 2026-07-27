Какими пестицидами аграрии обрабатывали посевы для защиты от саранчи

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Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Сакен Каныбеков 27 июля 2026 года на брифинге в СЦК заявил о завершении защитных мероприятий от саранчи, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что химические обработки проведены на площади 1,8 млн га. "Работы проведены в оптимальные сроки, с обеспечением необходимого качества. Повреждений посевов сельскохозяйственных культур не отмечено. В обработках были задействованы 556 единиц специальной опрыскивающей техники, что на 25% больше, чем в прошлом году. В обследовательских мероприятиях приняли участие порядка 3,5 тыс. человек – это значительно усилило возможности мониторинга", – сказал Сакен Каныбеков. По его словам, были использованы пестициды с высокой биологической эффективностью. Кроме того, для оперативного рассмотрения обращений граждан по вопросам саранчовых работали специальный колл-центр и Telegram-бот. "На постоянной основе в регионах действовали оперативные штабы, которые координировали работу всех причастных служб. Фитосанитарная обстановка на приграничных территориях остается стабильной. Случаев миграции стадных саранчовых вредителей не зафиксировано", – добавил Сакен Каныбеков. Ранее представитель Минсельхоза сообщил о снижении численности саранчовых в Казахстане.

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