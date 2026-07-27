#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
Общество

Какими пестицидами аграрии обрабатывали посевы для защиты от саранчи

саранча, посевы, МСХ, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 15:02 Фото: pixabay
Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Сакен Каныбеков 27 июля 2026 года на брифинге в СЦК заявил о завершении защитных мероприятий от саранчи, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что химические обработки проведены на площади 1,8 млн га.

"Работы проведены в оптимальные сроки, с обеспечением необходимого качества. Повреждений посевов сельскохозяйственных культур не отмечено. В обработках были задействованы 556 единиц специальной опрыскивающей техники, что на 25% больше, чем в прошлом году. В обследовательских мероприятиях приняли участие порядка 3,5 тыс. человек – это значительно усилило возможности мониторинга", – сказал Сакен Каныбеков.

По его словам, были использованы пестициды с высокой биологической эффективностью. Кроме того, для оперативного рассмотрения обращений граждан по вопросам саранчовых работали специальный колл-центр и Telegram-бот.

"На постоянной основе в регионах действовали оперативные штабы, которые координировали работу всех причастных служб. Фитосанитарная обстановка на приграничных территориях остается стабильной. Случаев миграции стадных саранчовых вредителей не зафиксировано", – добавил Сакен Каныбеков.

Ранее представитель Минсельхоза сообщил о снижении численности саранчовых в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
саранча, посевы, МСХ
15:39, Сегодня
Когда Казахстану ждать нашествия саранчи: комментарий Минсельхоза
саранча, посевы, МСХ
14:53, Сегодня
В Казахстане снижается численность саранчи
Саранча
16:08, 16 июля 2024
Эксперт о саранче: Если мы ее уничтожим, то получим другие проблемы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дияр Аманали
16:11, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: казах Аманали победил грузина Кеделидзе в четвертьфинале
Арина Соболенко
15:52, Сегодня
"Иногда хочется расслабиться": Соболенко о причинах поездки в Австрию после "Уимблдона"
Гуаль о победе &quot;Кайрата&quot; над &quot;Ордабасы&quot;
15:35, Сегодня
"Мы сделали свою работу": Марк Гуаль о победе "Кайрата" над "Ордабасы" в КПЛ
Али Алмас
15:21, Сегодня
Казахстанский борец Али Алмас вышел в полуфинал чемпионата мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: