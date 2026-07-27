Когда Казахстану ждать нашествия саранчи: комментарий Минсельхоза

Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Сакен Каныбеков 27 июля 2026 года на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос цикличности массового размножения саранчовых, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным ученых, численность мароккской саранчи массово увеличивается примерно раз в 5-7 лет, а азиатской и итальянской – раз в 10-12 лет.

"Во-первых, многое зависит от климатических условий. Действительно, такая цикличность существует. Однако если для саранчи складываются благоприятные условия, то даже после обработки 95% очагов оставшихся 5% достаточно, чтобы вредитель вновь начал стремительно размножаться. Это может произойти как в этом году, так и в следующем – все зависит от природных условий. Именно поэтому мы ежегодно проводим мониторинг. Он ведется на протяжении всего года – начиная с ранней весны. Обследования проходят весной, на стыке весны и лета, летом и осенью. Осенью мы определяем места, где произошло спаривание саранчи, затем ранней весной обследуем все кладки яиц, а после появления первых личинок вновь проводим исследования", – сказал Каныбеков.

На основе этих данных, отмечает он, и формируется прогноз.

"В целом у нас есть долгосрочные прогнозы, однако каждый год они уточняются с учетом результатов мониторинга. Именно на основании этих уточненных данных и строится дальнейшая работа. Что касается возможной угрозы, то у нас есть подведомственное комитету республиканское государственное предприятие, располагающее всей необходимой техникой. В первую очередь мы перебрасываем ее в районы, где существует наибольший риск распространения саранчи. Сейчас техника уже размещена в приграничных районах, поскольку в отдельных регионах России борьба с саранчой еще не завершена и местами продолжают фиксироваться новые очаги. Поэтому мы заранее размещаем технику у границ с соседними государствами, чтобы в случае чрезвычайной ситуации она была готова к немедленному использованию", – добавил спикер.

О том, какими пестицидами аграрии обрабатывали посевы для защиты от саранчи, читайте в материале.