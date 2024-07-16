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Эксперт о саранче: Если мы ее уничтожим, то получим другие проблемы

Саранча, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 16:08 Фото: pixabay
Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Дархан Абдикаримов на брифинге в СЦК заявил, что уничтожение саранчи может повлиять на природную цепочку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, почему очередной год в Казахстане не могут победить саранчу? 

"Это не проблема. Саранча тоже присутствует в экосистеме. Ее нельзя никак уничтожить. Если мы нарушим природную цепочку, то получим другие очень большие проблемы. Мы против саранчи работаем, но не ставим цель, чтобы ее не стало, а делаем так, чтобы она не повредила посевы. Например, как в африканских странах саранча тоже прошлась, такого у нас никогда не было и не будет, потому что мы правильно работаем", – озвучил спикер. 

Он отметил, что итальянский прус назван так, потому что его обнаружили на территории Италии. Но, этот вид всегда присутствовал на севере и западе Казахстана. 

"В те пики подъема, в 2012-2015 годы, в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях были нашествия. Это природная цикличность – раз в 11 лет идет подъем итальянского пруса и других саранчевых. Мы сейчас на пике этого подъема. Саранча была и будет на этих территориях. Мы живем с этой саранчей бок о бок все времена. Хотя говорят, что в СССР такого не было, но скажу, что было. Я помню еще 10-летним мальчиком, что в наурзумском заповеднике леса стояли без листьев. Было такое, что саранча поедала целый заповедник – 40 тыс. га леса", – рассказал Дархан Абдикаримов.  

Он также подчеркнул, что последнее большое нашествие саранчи в Казахстане наблюдалось в 1999-2000 годах. 

Ранее в министерстве сельского хозяйства назвали три региона Казахстана, где есть угроза нашествия саранчи. 

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