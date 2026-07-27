Мошенники придумали новую легенду: какие слова должны насторожить казахстанцев
В пресс-службе Департамента полиции области Абай отметили, что в последнее время аферисты часто начинают свой телефонный разговор с фразы: "Вам звонят из коммунальной службы..."
Их цель – предупреждают казахстанцев стражи порядка – получить персональные данные или доступ к вашему банковскому счету.
Обычно разговор начинается с таких фраз:
- "Необходимо зарегистрировать ваш теплосчетчик";
- "Вы оставляли заявку";
- "Нужно обновить ваши документы";
- "У вас имеется задолженность" или "Мы оформим вам льготу";
- "Для подтверждения заявки сообщите код из SMS".
Уже после этого на телефон приходит одноразовый код подтверждения (SMS-код). Мошенники требуют назвать этот код или различными уловками пытаются его выманить.
"Помните! Код из SMS – это ключ к защите ваших данных. Никому и никогда не сообщайте его!"Пресс-служба ДП области Абай
Получив этот код, злоумышленники могут:
- получить доступ к вашему банковскому приложению;
- завладеть вашим аккаунтом в государственных сервисах;
- оформить кредит на ваше имя или совершить другие мошеннические действия.
Как защитить себя
- Всегда проверяйте, кто именно вам звонит.
- Никому не сообщайте SMS-коды, данные банковской карты, CVV-код и свои персональные данные.
- Если возникли сомнения, немедленно прекратите разговор и самостоятельно перезвоните по официальному номеру организации.
- Не устанавливайте приложения и не переходите по ссылкам по указанию незнакомых людей.
"Настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не запрашивают у граждан SMS-коды по телефону".Пресс-служба ДП области Абай
Если вы получили такой звонок:
- немедленно прекратите разговор;
- никому не сообщайте код из SMS;
- предупредите своих близких, особенно пожилых родственников;
- если вы столкнулись с мошенничеством, незамедлительно сообщите в полицию.
Ранее Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана обращался с важным предупреждением к будущим магистрантам – с просьбой не доверять сомнительным предложениям и полагаться лишь на свои знания.