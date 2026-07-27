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Общество

Мошенники придумали новую легенду: какие слова должны насторожить казахстанцев

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 17:09 Фото: freepik
Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы и находят новые причины для звонков, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции области Абай отметили, что в последнее время аферисты часто начинают свой телефонный разговор с фразы: "Вам звонят из коммунальной службы..."

Их цель – предупреждают казахстанцев стражи порядка – получить персональные данные или доступ к вашему банковскому счету.

Обычно разговор начинается с таких фраз:

  • "Необходимо зарегистрировать ваш теплосчетчик";
  • "Вы оставляли заявку";
  • "Нужно обновить ваши документы";
  • "У вас имеется задолженность" или "Мы оформим вам льготу";
  • "Для подтверждения заявки сообщите код из SMS".
скрин, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 17:09

Фото: Telegram/dp_abai

Уже после этого на телефон приходит одноразовый код подтверждения (SMS-код). Мошенники требуют назвать этот код или различными уловками пытаются его выманить.

"Помните! Код из SMS – это ключ к защите ваших данных. Никому и никогда не сообщайте его!"Пресс-служба ДП области Абай
скрин, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 17:09

Фото: Telegram/dp_abai

Получив этот код, злоумышленники могут:

  • получить доступ к вашему банковскому приложению;
  • завладеть вашим аккаунтом в государственных сервисах;
  • оформить кредит на ваше имя или совершить другие мошеннические действия.

Как защитить себя

  • Всегда проверяйте, кто именно вам звонит.
  • Никому не сообщайте SMS-коды, данные банковской карты, CVV-код и свои персональные данные.
  • Если возникли сомнения, немедленно прекратите разговор и самостоятельно перезвоните по официальному номеру организации.
  • Не устанавливайте приложения и не переходите по ссылкам по указанию незнакомых людей.
"Настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не запрашивают у граждан SMS-коды по телефону".Пресс-служба ДП области Абай

Если вы получили такой звонок:

  • немедленно прекратите разговор;
  • никому не сообщайте код из SMS;
  • предупредите своих близких, особенно пожилых родственников;
  • если вы столкнулись с мошенничеством, незамедлительно сообщите в полицию.

Ранее Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана обращался с важным предупреждением к будущим магистрантам – с просьбой не доверять сомнительным предложениям и полагаться лишь на свои знания.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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