Мошенники придумали новую легенду: какие слова должны насторожить казахстанцев

Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы и находят новые причины для звонков, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции области Абай отметили, что в последнее время аферисты часто начинают свой телефонный разговор с фразы: "Вам звонят из коммунальной службы..."

Их цель – предупреждают казахстанцев стражи порядка – получить персональные данные или доступ к вашему банковскому счету.

Обычно разговор начинается с таких фраз:

"Необходимо зарегистрировать ваш теплосчетчик";

"Вы оставляли заявку";

"Нужно обновить ваши документы";

"У вас имеется задолженность" или "Мы оформим вам льготу";

"Для подтверждения заявки сообщите код из SMS".

Уже после этого на телефон приходит одноразовый код подтверждения (SMS-код). Мошенники требуют назвать этот код или различными уловками пытаются его выманить.

"Помните! Код из SMS – это ключ к защите ваших данных. Никому и никогда не сообщайте его!" Пресс-служба ДП области Абай

Получив этот код, злоумышленники могут:

получить доступ к вашему банковскому приложению;

завладеть вашим аккаунтом в государственных сервисах;

оформить кредит на ваше имя или совершить другие мошеннические действия.

Как защитить себя

Всегда проверяйте, кто именно вам звонит.

Никому не сообщайте SMS-коды, данные банковской карты, CVV-код и свои персональные данные.

Если возникли сомнения, немедленно прекратите разговор и самостоятельно перезвоните по официальному номеру организации.

Не устанавливайте приложения и не переходите по ссылкам по указанию незнакомых людей.

"Настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не запрашивают у граждан SMS-коды по телефону". Пресс-служба ДП области Абай

Если вы получили такой звонок:

немедленно прекратите разговор;

никому не сообщайте код из SMS;

предупредите своих близких, особенно пожилых родственников;

если вы столкнулись с мошенничеством, незамедлительно сообщите в полицию.

Ранее Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана обращался с важным предупреждением к будущим магистрантам – с просьбой не доверять сомнительным предложениям и полагаться лишь на свои знания.