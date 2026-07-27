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Общество

Аномальные +47°C вернутся в Казахстан: названы регионы, которые накроет жара

Жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 17:17 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 28 июля 2026 года. Из него следует, что в страну вернется очень сильная жара до +47°C, а в некоторых регионах сохраняются дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, днем зной ожидается сразу в 10 областях республики:

сильная жара:

  • до +35°C – в Алматинской и на западе Акмолинской областей,
  • до +35+38°C – в Западно-Казахстанской и Костанайской областях, в области Улытау,
  • до +35+39°C – в Атырауской и Актюбинской областях,
  • до +40+42°C – в Кызылординской и Туркестанской областях,

очень сильная жара:

  • до +40+42°C – в Атырауской, на юге Костанайской и на западе, юге Актюбинской областей,
  • до +43+47°C – в Мангистауской области.
"На северо-западе, севере, востоке, в центре, горных районах юго-востока Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, днем – град, шквал, на востоке страны – сильные дожди".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков ожидается на юго-западе, юге, северо-западе под влиянием поля повышенного давления.

"По республике прогнозируется усиление ветра, на юго-западе, юге – с пыльной бурей, на севере, востоке, в центре страны в ночные и утренние часы ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили, что новая волна аномальной жары и дожди с грозами одновременно обрушатся на Казахстан. Отмечалось, что в ближайшие три дня по всей стране ожидаются кратковременные дожди с грозами, а на юг снова надвигается зной, который достигнет отметки +44°C. Подробнее о прогнозе погоды на 28-30 июля 2026 года можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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