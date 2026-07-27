Чрезвычайная пожарная опасность грозит сразу 16 регионам Казахстана

Ряду регионов Казахстана грозит высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды на предстоящий вторник, 28 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет" пожарная опасность ожидается:

высокая пожарная опасность (8 регионов) – на юге, востоке Жамбылской, на севере, западе Мангистауской, на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе Акмолинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на юго-западе, востоке Туркестанской областей;

– на юге, востоке Жамбылской, на севере, западе Мангистауской, на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе Акмолинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на юго-западе, востоке Туркестанской областей; чрезвычайная пожарная опасность (16 регионов) – в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской областях, Туркестанской, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на юге, востоке Карагандинской области, области Улытау, на юго-западе Акмолинской, на северо-востоке области Абай, на юге, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, западе, юге, в центре Алматинской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе, востоке, северо-востоке Актюбинской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской областей.



Ранее синоптики сообщили, что новая волна аномальной жары и дожди с грозами одновременно обрушатся на Казахстан 28-30 июля 2026 года. Отмечалось, что в ближайшие три дня по всей стране ожидаются кратковременные дожди с грозами, а на юг снова надвигается зной, который достигнет отметки +44°C.

Позднее в "Казгидромете" предоставили обновленный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 28, 29 и 30 июля. Из него следует, что если в Астане возможны небольшие дожди с грозами, то Алматы и Шымкенту приходится о них только мечтать.