#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
Общество

Чрезвычайная пожарная опасность грозит сразу 16 регионам Казахстана

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 17:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ряду регионов Казахстана грозит высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды на предстоящий вторник, 28 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным РГП "Казгидромет" пожарная опасность ожидается:

  • высокая пожарная опасность (8 регионов) – на юге, востоке Жамбылской, на севере, западе Мангистауской, на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе Акмолинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на юго-западе, востоке Туркестанской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность (16 регионов) – в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской областях, Туркестанской, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на юге, востоке Карагандинской области, области Улытау, на юго-западе Акмолинской, на северо-востоке области Абай, на юге, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, западе, юге, в центре Алматинской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе, востоке, северо-востоке Актюбинской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской областей.
карта классов пожарной опасности, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 17:33

Фото: Telegram/kazhydromet


Ранее синоптики сообщили, что новая волна аномальной жары и дожди с грозами одновременно обрушатся на Казахстан 28-30 июля 2026 года. Отмечалось, что в ближайшие три дня по всей стране ожидаются кратковременные дожди с грозами, а на юг снова надвигается зной, который достигнет отметки +44°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 17:33
Аномальные +47°C вернутся в Казахстан: названы регионы, которые накроет жара

Позднее в "Казгидромете" предоставили обновленный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 28, 29 и 30 июля. Из него следует, что если в Астане возможны небольшие дожди с грозами, то Алматы и Шымкенту приходится о них только мечтать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце
17:00, 22 июля 2026
Каким регионам Казахстана грозит высокая и чрезвычайная пожарная опасность
ветка, солнце
16:19, 30 марта 2026
Высокая пожарная опасность и дожди с грозой: какой будет погода в Казахстане 31 марта
Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце
17:42, 16 июля 2026
Сразу на 10 регионов Казахстана обрушится очень сильная жара до +48°C
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по волейболу проиграла Пакистану в чемпионате Центральной Азии
17:41, Сегодня
Сборная Казахстана по волейболу проиграла Пакистану в чемпионате Центральной Азии
Винус Уильямс
17:22, Сегодня
Винус Уильямс о выступлении в паре с Сереной на US Open: "Надеюсь, в этот раз повезёт"
&quot;Снежные Барсы&quot;
17:07, Сегодня
Три хоккеиста "Снежных Барсов" вошли в ТОП-10 силовых приёмов МХЛ
Новый генсек КФФ Скотт Манн осмотрел строительство KFF Academy в Талгаре
16:47, Сегодня
Новый генсек КФФ Скотт Манн осмотрел строительство KFF Academy в Талгаре
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: