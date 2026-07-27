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Общество

Кандидаты от партии "Әділет" провели встречи с жителями Актау

Фото: партия &quot;Әділет&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:51 Фото: партия "Әділет"
Республиканский предвыборный штаб партии "Әділет" продолжает поездки по регионам Казахстана. После встреч с жителями Туркестанской области кандидаты в депутаты Курултая прибыли в Мангистаускую область.

Первой точкой программы стал Дом дружбы в Актау. Представители партии встретились с общественностью, предпринимателями, педагогами, врачами, экоактивистами и молодежью.

Главными темами обсуждения стали занятость, доступность медицины, качество мобильной связи, социальная поддержка населения и развитие региона.

Фото: партия "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:51

Фото: партия "Әділет"

По словам представителей штаба, решения по этим вопросам включены в предвыборную программу партии "Әділетті болашақ үшін", рассчитанную на пять лет.

"Стратегический курс главы государства направлен на построение современного, справедливого и сильного Казахстана. Для реализации этих задач партия "Әділет" разработала комплексный план по ключевым направлениям", – озвучил председатель партии "Әділет" Айбек Дадебай.

Заместитель председателя партии Рауан Кенжеханулы подробно представил инициативы по улучшению жилищных условий, развитию сельских территорий и созданию равных возможностей для граждан.

Фото: партия , фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:51

Фото: партия "Әділет"

Кандидат в депутаты Курултая Аят Сугирбай рассказал о предложениях партии в сфере социальной политики, поддержки семей и защиты прав детей.

"Мы убеждены, что социальная помощь должна быть справедливой. Она не должна формировать иждивенческие настроения, а должна помогать человеку стать самостоятельным, работать и полноценно участвовать в жизни общества", – отметил Аят Сугирбай.

После встречи с жителями штаб посетил крупнейшие предприятия региона.

На заводе АО "КазАзот" кандидаты обсудили с трудовым коллективом вопросы охраны труда, модернизации производства и обновления коммунальной инфраструктуры.

Фото: партия "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:51

Фото: партия "Әділет"

Следующей площадкой стал Актауский международный морской торговый порт. Во встрече приняли участие портовики, представители рыбной отрасли и морского сервиса.

Фото: партия "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:51

Фото: партия "Әділет"

Основными темами стали развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, поддержка отечественных перевозчиков и модернизация портовой инфраструктуры. Представители партии подчеркнули, что порт Актау играет стратегическую роль в развитии Казахстана как одного из ключевых логистических центров Евразии.

Фото: партия "Әділет", фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:51

Фото: партия "Әділет"

Далее республиканский штаб направился в Жанаозен. Там кандидаты проведут встречи с жителями и трудовыми коллективами. Завершится рабочая поездка по Мангистауской области общественно-культурной акцией "ӘDILET EVENT", которая пройдет в амфитеатре Актау.

Изготовлено: Пресс-служба партии "Әділет".

Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет".

Заказчик: Минжасаров Н.Т.

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