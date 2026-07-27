Кандидаты от партии "Әділет" провели встречи с жителями Актау
Первой точкой программы стал Дом дружбы в Актау. Представители партии встретились с общественностью, предпринимателями, педагогами, врачами, экоактивистами и молодежью.
Главными темами обсуждения стали занятость, доступность медицины, качество мобильной связи, социальная поддержка населения и развитие региона.
По словам представителей штаба, решения по этим вопросам включены в предвыборную программу партии "Әділетті болашақ үшін", рассчитанную на пять лет.
"Стратегический курс главы государства направлен на построение современного, справедливого и сильного Казахстана. Для реализации этих задач партия "Әділет" разработала комплексный план по ключевым направлениям", – озвучил председатель партии "Әділет" Айбек Дадебай.
Заместитель председателя партии Рауан Кенжеханулы подробно представил инициативы по улучшению жилищных условий, развитию сельских территорий и созданию равных возможностей для граждан.
Кандидат в депутаты Курултая Аят Сугирбай рассказал о предложениях партии в сфере социальной политики, поддержки семей и защиты прав детей.
"Мы убеждены, что социальная помощь должна быть справедливой. Она не должна формировать иждивенческие настроения, а должна помогать человеку стать самостоятельным, работать и полноценно участвовать в жизни общества", – отметил Аят Сугирбай.
После встречи с жителями штаб посетил крупнейшие предприятия региона.
На заводе АО "КазАзот" кандидаты обсудили с трудовым коллективом вопросы охраны труда, модернизации производства и обновления коммунальной инфраструктуры.
Следующей площадкой стал Актауский международный морской торговый порт. Во встрече приняли участие портовики, представители рыбной отрасли и морского сервиса.
Основными темами стали развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, поддержка отечественных перевозчиков и модернизация портовой инфраструктуры. Представители партии подчеркнули, что порт Актау играет стратегическую роль в развитии Казахстана как одного из ключевых логистических центров Евразии.
Далее республиканский штаб направился в Жанаозен. Там кандидаты проведут встречи с жителями и трудовыми коллективами. Завершится рабочая поездка по Мангистауской области общественно-культурной акцией "ӘDILET EVENT", которая пройдет в амфитеатре Актау.
Изготовлено: Пресс-служба партии "Әділет".
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