В популярном кафе Алматинской области нашли массу нарушений

В суши-баре Боралдая санврачи выявили множество нарушений, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что месяц назад 65 человек попали на больничную койку из-за кишечной палочки и стафилококка. С тошнотой, рвотой и болью в животе 36 пациентов госпитализировали в три больницы, а 29 человек отправили на амбулаторное лечение. Все они ели суши и пиццу, передает "КТК".

27 июля санврачи озвучили результаты экспертизы.

"Оказалось, что на кухне кафе жили насекомые, на столах и приборах обнаружили кишечную палочку. Сырье и готовая продукция хранились прямо на полу. На рыбу, рис и сыр у собственника не было сертификатов, а персонал работал без медкнижек", – говорится в репортаже.

После проверки суши-бар закрыли. Материалы дела передали в правоохранительные органы.

"Деятельность суши-бара полностью приостановлена, опасная продукция изъята из обращения и уничтожена. На сегодняшний день все пострадавшие выписаны из больницы в связи с улучшением состояния здоровья", – рассказали в Управлении санитарно-эпидемиологического контроля Илийского района.

На днях в Алматинской области сотрудники МЧС пришли на помощь двум туристкам, которые не смогли самостоятельно спуститься с гор после получения травм во время восхождения.