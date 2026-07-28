"Казгидромет" выступил с предупреждением к жителям Алматы, Астаны и еще трех городов

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня накроют сразу пять крупных городов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в РГП "Казгидромет".

"28 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Алматы, Балхаше, ночью – в Астане, Костанае", – говорится в информации, опубликованной на сайте гидрометцентра.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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Ранее синоптики сообщили, что аномальные +47°C вернутся в Казахстан и назвали регионы, которые 28 июля 2026 года накроет жара.