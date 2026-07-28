#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
473.4
539.39
6.07
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
473.4
539.39
6.07
Общество

"Казгидромет" выступил с предупреждением к жителям Алматы, Астаны и еще трех городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 09:08 Фото: Zakon.kz
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня накроют сразу пять крупных городов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в РГП "Казгидромет".

"28 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Алматы, Балхаше, ночью – в Астане, Костанае", – говорится в информации, опубликованной на сайте гидрометцентра.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 09:08
Сильная жара до +44°C, буря и дожди с грозами: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Ранее синоптики сообщили, что аномальные +47°C вернутся в Казахстан и назвали регионы, которые 28 июля 2026 года накроет жара.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:18, 13 июля 2026
"Казгидромет" выступил с предупреждением для жителей Астаны, Алматы и еще двух городов
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:48, 17 июля 2026
"Казгидромет" предупредил жителей Алматы и Астаны
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:43, 16 июля 2026
"Казгидромет" сделал предупреждение для жителей Алматы и Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Матч &quot;Кулагер&quot; - &quot;Актобе&quot;
09:13, Сегодня
Распиание матчей казахстанских клубов на Кубке губернатора Оренбургской области
&quot;Я бы стал серийным убийцей&quot;: Шон Стрикленд рассказал о спасении благодаря боям
08:27, Сегодня
"Я бы стал серийным убийцей": Шон Стрикленд рассказал о спасении благодаря боям
Чемпион UFC Карлос Ульберг планирует вернуться в октагон в начале 2027 года
07:49, Сегодня
Чемпион UFC Карлос Ульберг планирует вернуться в октагон в начале 2027 года
Кипрские СМИ оценили шансы &quot;Омонии&quot; сохранить преимущество в игре с &quot;Кайратом&quot;
07:15, Сегодня
Кипрские СМИ оценили шансы "Омонии" сохранить преимущество в игре с "Кайратом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: