"Казгидромет" предупредил жителей Алматы и Астаны

Сразу два крупнейших мегаполиса Казахстана сегодня накроют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"17 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Астане", – предупредили синоптики горожан.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 17, 18 и 19 июля 2026 года. Из прогноза следовало, что жителей трех крупнейших мегаполисов Казахстана ждет самый жаркий период лета без единой капли дождя.