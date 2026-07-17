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Общество

"Казгидромет" предупредил жителей Алматы и Астаны

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 09:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сразу два крупнейших мегаполиса Казахстана сегодня накроют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"17 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Астане", – предупредили синоптики горожан.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 09:48
"Казгидромет" сделал предупреждение для жителей Алматы и Атырау

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 17, 18 и 19 июля 2026 года. Из прогноза следовало, что жителей трех крупнейших мегаполисов Казахстана ждет самый жаркий период лета без единой капли дождя.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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