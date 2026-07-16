"Казгидромет" сделал предупреждение для жителей Алматы и Атырау

Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) накроют два крупных города в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения, опубликованного на сайте РГП "Казгидромет":

"16 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Атырау".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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15 июля 2026 года НМУ прогнозировались в Алматы, ночью – в Усть-Каменогорске, Риддере.