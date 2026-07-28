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Общество

В Алматы на одной из оживленных улиц уберут "выделенку" для автобусов: что изменится с 1 августа

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 09:57 Фото: Zakon.kz
В Алматы на ул. Наурызбай батыра изменят схему движения и обустроят изолированную велополосу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 июля 2026 года, объявили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта акимата Алматы:

"С 1 августа на участке ул. Наурызбай батыра от пр. Райымбека до пр. Абая планируется внедрение новой схемы движения, предусматривающей создание обособленной велосипедной инфраструктуры... В рамках проводимых работ будет исключена выделенная полоса для движения маршрутных транспортных средств. Автобусные маршруты будут перераспределены на ул. Желтоксан, что позволит организовать на ул. Наурызбай батыра велополосу".
Алматы, дорога, велосипедист, дорожные знаки, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 09:57

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что изменения направлены на повышение безопасности велосипедистов, развитие городской велоинфраструктуры и более эффективное распределение транспортных потоков.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее учитывать предстоящие изменения, планировать маршруты с учетом новой схемы движения и соблюдать требования дорожных знаков и разметки.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 09:57
Еще 9 популярных автобусов изменят маршруты в Алматы – список

Ранее сообщалось, что в Алматы часть автобусных маршрутов временно изменят схемы движения с 28 июля 2026 года. Причина – ремонтные работы и полное перекрытие ул. Хо Ши Мина на участке от ул. Универсиадной до пр. Т. Рыскулова (в северном направлении).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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