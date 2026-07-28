В Алматы на одной из оживленных улиц уберут "выделенку" для автобусов: что изменится с 1 августа

В Алматы на ул. Наурызбай батыра изменят схему движения и обустроят изолированную велополосу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 июля 2026 года, объявили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта акимата Алматы:

"С 1 августа на участке ул. Наурызбай батыра от пр. Райымбека до пр. Абая планируется внедрение новой схемы движения, предусматривающей создание обособленной велосипедной инфраструктуры... В рамках проводимых работ будет исключена выделенная полоса для движения маршрутных транспортных средств. Автобусные маршруты будут перераспределены на ул. Желтоксан, что позволит организовать на ул. Наурызбай батыра велополосу".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что изменения направлены на повышение безопасности велосипедистов, развитие городской велоинфраструктуры и более эффективное распределение транспортных потоков.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее учитывать предстоящие изменения, планировать маршруты с учетом новой схемы движения и соблюдать требования дорожных знаков и разметки.

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