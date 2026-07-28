В Алматы на одной из оживленных улиц уберут "выделенку" для автобусов: что изменится с 1 августа
Об этом сегодня, 28 июля 2026 года, объявили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта акимата Алматы:
"С 1 августа на участке ул. Наурызбай батыра от пр. Райымбека до пр. Абая планируется внедрение новой схемы движения, предусматривающей создание обособленной велосипедной инфраструктуры... В рамках проводимых работ будет исключена выделенная полоса для движения маршрутных транспортных средств. Автобусные маршруты будут перераспределены на ул. Желтоксан, что позволит организовать на ул. Наурызбай батыра велополосу".
Отмечается, что изменения направлены на повышение безопасности велосипедистов, развитие городской велоинфраструктуры и более эффективное распределение транспортных потоков.
Водителей и других участников дорожного движения просят заранее учитывать предстоящие изменения, планировать маршруты с учетом новой схемы движения и соблюдать требования дорожных знаков и разметки.
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Ранее сообщалось, что в Алматы часть автобусных маршрутов временно изменят схемы движения с 28 июля 2026 года. Причина – ремонтные работы и полное перекрытие ул. Хо Ши Мина на участке от ул. Универсиадной до пр. Т. Рыскулова (в северном направлении).