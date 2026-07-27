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События

Часть автобусных маршрутов Алматы с 28 июля изменят движение

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:56 Фото: Zakon.kz
С 28 июля 2026 года в Алматы временно изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе городского Транспортного холдинга, причиной стали ремонтные работы и полное перекрытие улицы Хо Ши Мина на участке от улицы Универсиадной до проспекта Т. Рыскулова (в северном направлении). Также временно изменятся конечные остановки маршрутов №19 и №96.

Ограничения будут действовать до завершения ремонта.

№19

В западном направлении: улица Бауыржана Момышулы (север) – улица Универсиадная (запад) – улица Хо Ши Мина (север) – улица Мухамедханова – разворот по улице Мухамедханова – улица Хо Ши Мина (юг) – улица Универсиадная (восток) – конечная остановка "мкр. Нуркент".

В обратном направлении: конечная остановка "мкр. Нуркент" – улица Универсиадная (восток) – улица Бауыржана Момышулы (юг) – далее по схеме.

№84А

В южном направлении: улица Хо Ши Мина (юг) – улица Универсиадная (восток) – далее по схеме.

В обратном направлении: без изменений.

№96

В южном направлении: улица Бауыржана Момышулы (юг) – улица Универсиадная (запад) – улица Хо Ши Мина (север) – разворот по кольцу – улица Хо Ши Мина (юг) – улица Универсиадная (восток) – конечная остановка "мкр. Нуркент".

В обратном направлении: конечная остановка "мкр. Нуркент" – улица Универсиадная (восток) – улица Бауыржана Момышулы (север) – далее по схеме.

№109

В южном направлении: улица Хо Ши Мина (юг) – улица Универсиадная (восток) – далее по схеме.

В обратном направлении: без изменений.

Также известно, что с 24 июля 2026 года пять автобусных маршрутов в Алматы будут курсировать по измененным схемам движения. Это связано со строительными работами в рамках проекта по пробивке улицы Толе би. На время ремонта для транспорта закроют участок улицы Ашимова – от улицы Кулбекова до улицы Машана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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