Казахстан выйдет на профицит электроэнергии уже в 2027 году

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства 28 июля 2026 года рассказал, когда Казахстан сможет полностью обеспечить внутренние потребности в электроэнергии и выйти на ее профицит, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго сообщил, что в рамках национального проекта до 2029 года в стране введут новые источники генерации общей мощностью 7,3 ГВт стоимостью 6,2 трлн тенге. По словам министра, они нацелены на замещение уже существующих мощностей.

"Таким образом, в рамках национального проекта прирост новых мощностей составит 6 484 МВт, замещение уже имеющихся мощностей – 825 МВт. В 2026 году в рамках национального проекта планируется ввести 2 418 МВт мощностей. В 2027 году планируется ввести порядка 825 МВт мощностей, в том числе ввод пяти ГТУ на Жамбылской ГРЭС мощностью 210 МВт и ПГУ на ТОО "МАЭК" мощностью 160 МВт. Ввод данных мощностей позволит уже с начала 2027 года покрыть всю потребность экономики в электроэнергии, а к концу 2027 года обеспечит ее профицит порядка 1,3 млрд кВтч", – перечислил Ерлан Аккенженов.

Вместе с тем он отметил, что национальным проектом в период 2028-2029 годов предусмотрен ввод более 4 000 МВт мощностей.

"Таким образом, уже в 2029 году ожидается стабильное обеспечение профицита в энергосистеме Казахстана с учетом необходимого резерва мощности в размере 20%, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны. В рамках национального проекта в 2025 году успешно реализованы проекты по модернизации Текелийского энергокомплекса путем строительства трех ГТУ в два этапа общей мощностью 36 МВт. Кроме того, в текущем году уже введена ПГУ в Кызылординской области мощностью 240 МВт и завершен третий этап модернизации Текелийского энергокомплекса мощностью 17 МВт. До конца года также ожидается ввод 2 161 МВт", – продолжил Ерлан Аккенженов.

Также он сообщил, что для обеспечения надежного тепло- и электроснабжения регионов национальным проектом предусмотрена модернизация 1,6 тыс. км тепловых сетей на сумму 1,3 трлн тенге и 77,5 тыс. км электрических сетей на сумму 2,7 трлн тенге.

Ерлан Аккенженов заверил, что данная работа к 2029 году позволит снизить средний уровень износа тепловых и электрических сетей по стране с 52% до 42% и с 74% до 45%, соответственно.

Ранее стало известно, что более 1 трлн тенге потратят на ремонт инженерных сетей в 2026 году.