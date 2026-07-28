Программа реновации: на что жалуются жители снесенных домов в Казахстане

Председатель Комитета по делам строительства Бахытжан Жунисбеков 28 июля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о жалобах со стороны жильцов снесенных домов, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках программы реновации в 2026 году планируется снести 224 ветхих дома, из них 44 уже снесены.

"Данная программа (программа реновации. – Прим. ред.) реализуется на местах местными исполнительными органами. В некоторых случаях граждане озвучивали недовольство этой программой. Но нужно понимать, что реновация происходит с согласия всех жителей. Пока все жители не будут согласны на снос дома, этот дом сноситься не будет", – сказал Жунисбеков.

Он рассказал, на что именно жаловались жильцы снесенных домов.

"Поэтому основные условия программы – это комната в обмен на комнату, владельцы аварийного жилья получают новое жилье. В основном претензии, которые озвучивались, были несущественными и относились к качеству отделочных работ", – добавил спикер.

О том, как в Казахстане проходит снос домов, читайте в материале.