Затапливает регулярно: в Минпроме прокомментировали качество ливневых канализаций в Астане

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Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 28 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал качество ливневых канализаций в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

На прошлой неделе, 23 июля 2026 года, в Астане отдельные участки дорог были буквально затоплены после выпавших осадков – и такая ситуация повторяется в столице регулярно. Материал по теме "Все, приплыли" и "Новый филиал океана": как Казнет отреагировал на потоп в Астане "К этому вопросу нужно подходить комплексно. Нужно смотреть, насколько часто у нас происходят такие природные явления, связанные с выпадением осадков. Любой проект, который поступает на экспертизу, рассматривается с учетом как стандартных, так и природных условий конкретного региона. Когда проект получает одобрение, в нем уже закладываются необходимые нагрузки, которые могут возникнуть", – сказал Сапарбеков. По его словам, природные явления контролировать сложно. "Да, такие случаи бывают. Природа нам неподвластна, и иногда осадки выпадают значительно выше климатической нормы. Именно поэтому возникают подобные ситуации. Мы, как и жители этого региона, тоже ощущаем определенный дискомфорт. Но нужно понимать, что такие явления происходят не так часто. Если сейчас вкладывать значительные средства в защиту от подобных природных явлений, которые могут произойти лишь через длительный промежуток времени, это потребует очень больших затрат и станет серьезной нагрузкой на бюджет", – добавил вице-министр. Ранее в Минпроме рассказали о жалобах жильцов снесенных домов.

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