Бектенов поручил ускорить развитие ИИ: открыть данные, привлечь инвесторов и масштабировать проекты

Премьер-министр Олжас Бектенов 28 апреля 2026 года на заседании правительства поручил ускорить внедрение искусственного интеллекта, включая открытие данных для бизнеса, привлечение инвестиций и масштабирование ИИ-проектов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в Казахстане развернуты крупнейшие в регионе суперкомпьютерные кластеры – Alem.Cloud и AL Farabium, входящие в мировой рейтинг топ-500.

"Выросло число обращений от госорганов и бизнеса о выделении вычислительных мощностей суперкомпьютера для разработки ИИ-решений. Это свидетельствует о необходимости увеличения текущих объемов и формирования гибкой политики распределения таких ресурсов. Министерству искусственного интеллекта следует принять соответствующие меры, чтобы ограниченность мощностей не стала сдерживающим фактором. Сейчас реализуется проект "Долина Центров обработки данных" в Павлодарской области. Необходимо активизировать работу по привлечению инвесторов в этот проект", – сказал Олжас Бектенов.

Глава правительства поручил Министерству искусственного интеллекта в двухнедельный срок разработать законодательные поправки для регулирования и стимулирования развития деятельности облачных провайдеров на территории Казахстана.

"Казахстан должен быть привлекательным для инвесторов и IT-специалистов, в том числе и зарубежных. Также для масштабного внедрения искусственного интеллекта необходимо решить вопросы фрагментированности данных, доступности бизнеса к государственным наборам данных и введения единых стандартов их использования. Министерству искусственного интеллекта поручаю завершить формирование методологической основы и сосредоточиться на создании отраслевых "data-lake", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Он дополнил, что полноценное внедрение искусственного интеллекта возможно только с качественными и оцифрованными данными.

"Ранее уже поручалось обеспечить повышение уровня оцифровки данных во всех отраслях. Эту работу следует активизировать, обеспечить регулярное наполнение "озер данных". Это является базовым условием для развития отраслевых моделей искусственного интеллекта. Более того, мы не должны ограничиваться только государственными инициативами в сфере искусственного интеллекта. Следует создавать экономические стимулы для активного вовлечения частного сектора и их инициатив. Бизнес обладает технологической гибкостью, компетенциями и скоростью реализации для масштабирования решений. Мы уже видим, что частные компании успешно двигаются в этом направлении. Такие примеры должны быть во всех отраслях экономики. Поэтому пилотные проекты обязательно должны масштабироваться. Финансовым институтам надо поддерживать в первую очередь проекты с высоким уровнем цифровизации и применением искусственного интеллекта", – заявил глава Кабмина.

Олжас Бектенов подчеркнул, что глава государства ждет принятия системных решений, чтобы искусственный интеллект был не на уровне пилотных инициатив, а стал реальным драйвером отечественной экономики, а также необходимо сформировать единый пул ИИ-проектов.

По его мнению, это позволит обеспечить масштабное видение и более эффективную координацию, исключить дублирование и распыление ресурсов.

Премьер-министр поручил внедрить искусственный интеллект в систему прогнозирования социально-экономического развития, выработать меры по его внедрению в малом и среднем бизнесе, а также усилить защиту персональных данных и интеллектуальной собственности, обеспечив при этом подготовку и переподготовку кадров и ускорив реализацию стратегии "Digital Qazaqstan".

Ранее стало известно, что в Казахстане начнут анализировать качество сотовой связи при помощи ИИ.