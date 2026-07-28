"Все виноваты, кроме вас": Бектенов сделал замечание Султангазиеву

Премьер-министр Олжас Бектенов 28 июля 2026 года на заседании правительства раскритиковал акима Алматинской области Марата Султангазиева после его доклада о ходе реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства заявил, что в ходе заседания были отмечены регионы, которые затянули процедуры для получения финансирования.

"Обращаю внимание, что реализация национального проекта осуществляется без выделения средств из республиканского бюджета. В связи с этим необходимо активно использовать длинные и дешевые средства, предусмотренные для него. В целом наблюдается положительная динамика в достижении запланированных показателей. В частности, можно отметить Атраускую область, область Жетысу, Карагандинскую и Павлодарскую области. Вместе с тем имеются и регионы с недостаточными темпами реализации инвестиционных проектов", – сказал Олжас Бектенов.

Марат Султангазиев ответил на это, что в рамках Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов в области планируется реализовать 10 проектов на сумму 62,9 млрд тенге.

"Из них четыре проекта на 4 млрд тенге за счет местных исполнительных органов. Остальные в компетенции акционерного общества АЖК. По направлению электроснабжения запланирована реализация шести проектов общей стоимостью 58,9 млрд тенге. Из них на текущий год 44 млрд тенге. 17 июля, по данным акционерного общества АЖК, были начаты конкурсные процедуры, итоги которых будут подведены до 25 сентября. Со стороны местного исполнительного органа предусмотрена реализация четырех проектов. По теплоснабжению предусмотрена реализация двух проектов общей стоимостью 2 млрд тенге. Договоры с подрядными организациями заключены. То есть план выполнен на 50%", – озвучил аким Алматинской области.

Он заявил, что работы по реконструкции тепловых сетей будут завершены до конца ноября.

"В сфере водоснабжения и водоотведения предусмотрена реализация двух проектов общей стоимостью 2 млрд тенге. По указанным проектам конкурсные процедуры были начаты с 5 июня текущего года. Однако на основании представления органов прокуратуры 14 июня итоги конкурсов были отменены, в связи с чем ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем следует отметить, что в Министерстве финансов РК указаны два проекта, протокольно включенных в перечень неприоритетных проектов, финансирование которых подлежит приостановлению. Несмотря на это, конкурсы были объявлены повторно и подведение их итогов ожидается до 25 августа", – дополнил Марат Султангазиев.

Аким также пообещал, что работы будут завершены до конца текущего года.

"Уважаемый Олжас Абаевич, в связи с вышеизложенным прошу дать протокольное поручение в исключении указанных объектов из перечня неприоритетных проектов, финансирование которых подлежит приостановлению. Вместе с тем в 2027 году планируется реализация 14 проектов на сумму 23 млрд тенге. На сегодня ведутся процедуры согласования с операторами на платформе МЭКС. В целом заключение всех договоров будет обеспечено в ближайшее время. Работы завершены в соответствии с планом. Реализация мероприятий национального проекта находится на особом контроле акимата области", – дополнил Марат Султангазиев.

На это отреагировал Олжас Бектенов.

"Вас послушать, все виноваты, кроме вас. Ускоряйте", – резюмировал премьер.

14 июля 2026 года Олжас Бектенов потребовал не снижать темпы экономического развития.