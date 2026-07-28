Сократить потери электроэнергии обещают в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев 28 июля 2026 года на заседании правительства поделился планами по сокращению потерь электроэнергии и снижению износа теплосетей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2025 году было отремонтировано 259 км тепловых сетей, в 2026 году планируется отремонтировать еще 336 км.

"В результате средний уровень износа тепловых сетей снизится с 52% до 48%, уровень аварийности сократится на 7,2%, а потери тепловой энергии – на 1,6%. Кроме того, количество субъектов естественных монополий с критически высоким уровнем износа сократится на четыре предприятия. В качестве примера хотел бы отметить полную реализацию проектов по реконструкции магистральных тепловых сетей в городах Павлодар и Темиртау, а также продолжающиеся работы по данному направлению в городе Уральске", – сказал Дарбаев.

Как отметил вице-министр, в сфере электроснабжения предусмотрен ремонт 15 758 км электрических сетей.

"По итогам двух лет реализации проекта средний уровень износа электрических сетей снизится с 67% до 62%, уровень аварийности сократится на 3,9%, а потери электрической энергии – на 0,6%. В результате количество предприятий с критически высоким уровнем износа сократится на одно предприятие", – добавил Дарбаев.

Ранее он рассказал о выделяемых на ремонт энергетической инфраструктуры средствах.