Проблемные "ливневки" Астаны: что уже сделали и что планируют дальше

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керимкулов 28 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал проблему ливневых канализаций в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом направлении чиновниками была проделана большая работа.

"Очень много работы было сделано. До 2026 года финансировались такие проекты за счет средств республиканского бюджета. Была открыта отдельная программа, и в целом за последние 10 лет были решены вопросы проблемных 11 участков", – сказал Керимкулов.

Он отметил, что в эти 11 участков входят территории по улицам Момышулы, Мангилик ел, Пушкина и Абая.

"Если в рамках нацпроекта говорить, то в целом система ливневой канализации является одним из элементов системы водоотведения, поэтому проекты по реализации и реконструкции систем ливневых канализаций также мы будем рассматривать в рамках нацпроекта", – добавил спикер.

Ранее ситуацию с "ливневками" в Астане прокомментировал вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.