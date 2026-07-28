Названы регионы-аутсайдеры в сфере реализации нацпроекта по модернизации энергосектора

Вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев 28 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о реализации Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в сфере водоснабжения планируется провести ремонт около 1,5 тыс. км инженерных сетей. На эти цели предусмотрены инвестиции в размере 154 млрд тенге.

"В результате реализации проектов средний уровень износа сетей снизится с 39% до 36%, уровень аварийности сократится на 4%, а потери воды уменьшатся на 1,2%. По итогам количество предприятий с критически высоким уровнем износа сократится на шесть. Наиболее сложная ситуация с уровнем износа инфраструктуры сохраняется в сфере водоотведения. В данной сфере планируется провести ремонт 803 км сетей, при этом объем инвестиций составит 94 млрд тенге. По итогам 2025-2026 годов средний уровень износа сетей снизится с 55% до 52%, а уровень аварийности сократится на 2,5%", – сказал Асан Дарбаев.

В итоге, как отметил вице-министр, количество предприятий с критически высоким уровнем износа уменьшится на три.

"Прошу обратить особое внимание на рейтинг вовлеченности акиматов в реализацию национального проекта по заявкам на 2026 год. По доле заключенных EPC-контрактов лидируют Атырауская область и область Жетысу, в обоих регионах показатель составляет 100%. По объему выполняемых ремонтных работ – Павлодарская и Карагандинская области. Регионы, отстающие от плановых показателей... это Шымкент, Алматинская область, область Улытау. При этом Кызылординская область реализует проекты за счет средств местного бюджета", – добавил Асан Дарбаев.

Ранее вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев рассказал о планах по модернизации энергосектора страны.