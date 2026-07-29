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Общество

Казахстанцам готовы выдавать до 7 млн тенге за переезд в другой регион

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В Казахстане обновляют программу добровольного переселения в регионы с дефицитом кадров. Об этом Zakon.kz стало известно из публикации Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Так, по данным ведомства за 29 июля 2026 года, главным нововведением стал ощутимый рост финансовой помощи: максимальный размер сертификата экономической мобильности теперь составляет до 7 млн тенге (1 625 МРП).

"Эти средства участники могут направить на покупку собственного жилья на новом месте. Главная цель изменений – помочь гражданам не просто сменить регион, а комфортно обустроиться, обзавестись крышей над головой и пустить корни", – пояснили в пресс-службе МТСЗН.

Известно, что господдержка не ограничивается только жилищным сертификатом.

К примеру, переселенцам выплачивают субсидии на переезд, компенсируют расходы на аренду и коммунальные услуги, а также помогают с трудоустройством.

Причем найти работу и выбрать работодателя можно еще до переезда – представители принимающих регионов регулярно проводят ярмарки вакансий непосредственно в регионах выбытия.

Параллельно, уточнили в министерстве, расширился и круг участников. Если раньше программа ориентировалась в основном на безработных, то теперь воспользоваться господдержкой могут востребованные специалисты, а также главы крестьянских и фермерских хозяйств.

Весь процесс, заверили специалисты, сделали для казахстанцев максимально удобным и цифровым: подать заявку, изучить карту регионов, список востребованных профессий и подобрать вакансию можно дистанционно на портале migration.enbek.kz.

Также мы уже рассказывали, что с 25 августа алименты в Казахстане будут перечислять по новым правилам. Подробнее – здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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