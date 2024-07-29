Сколько человек добровольно переселились в трудодефицитные регионы Казахстана

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 29 июля рассказали о том, сколько человек воспользовались возможностью добровольного переселения с начала 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства на 1 июля, в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 4869 человек, в том числе 1891 кандас и 2978 переселенцев.

"Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки. До конца текущего года планируется переселить 9483 человека". Пресс-служба МТСЗН РК

В разрезе регионов расселения переселено в:

Павлодарскую область – 2036 человек,

Северо-Казахстанскую область – 1163 человека,

Костанайскую область – 540 человек,

Восточно-Казахстанскую область – 402 человека,

Абайская область – 362 человека,

Акмолинскую область – 285 человек,

Карагандинскую область – 43 человека,

Улытауская область – 38 человек.

В регионы расселения кандасы прибыли в основном из:

Узбекистана – 631 человек,

Монголии – 616 человек,

КНР – 472 человека,

России – 110 человек,

других стран – 62 человека.

Из 1491 трудоспособного переселенца и 944 кандасов трудоустроены 1288 человек, заняты предпринимательской деятельностью – 111 человек, один человек получил грант для открытия бизнеса.

Переселенцы и кандасы были трудоустроены сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности.

Одним из успешных примеров переселения является семья Копбаевых, которая отмечает положительные изменения в их жизни.

"Мы в 2024 году были включены в региональную квоту по переселению. Переехали из Талдыкоргана Жетысуской области в Аягоз Абайской области", – рассказал глава семьи Рауан Копбаев.

Рауан закончил Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности "Финансы и кредит". По прибытию на новое место жительства он был трудоустроен главным бухгалтером в государственное учреждение.

Супруга Рауана раньше работала офис-менеджером в ТОО "Школа Бастау", а сейчас находится в декретном отпуске. Она прошла обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес" и защитила свой бизнес-проект. Летом семья Копбаевых стала обладателем гранта на реализацию новых бизнес-идей в размере 1 млн 476 тыс. 800 тенге для открытия собственного дела.

"Мы давно подумывали занятся разведением перепелок и на полученные деньги мы собираемя приобрести инкубатор, брудер, кондиционер, холодильник, морозильную камеру и систему вентиляции. Мы очень благодарны за такую помощь от государства", – поделился Рауан.

В Минтруда напомнили, что в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;

ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП, в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

направление на краткосрочное профессиональное обучение;

содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;

выдача сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее двух лет.

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С 14 июня 2024 года в Казахстане обновили правила добровольного переселения кандасов и переселенцев.