С юга на север: тысячи казахстанцев переехали туда, где нужны специалисты
Согласно опубликованному релизу, по данным на 1 июля 2025 года в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 2 202 человека, в том числе 1 091 кандас и 1 111 переселенцев.
Отмечено, что всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки. До конца текущего года планируется переселить 9 653 человека.
В разрезе регионов расселения переселено в:
- Павлодарскую область – 672 человека,
- Северо-Казахстанскую область – 532 человека,
- Костанайскую область – 330 человек,
- Акмолинскую область – 215 человек,
- Восточно-Казахстанскую область – 214 человек,
- область Абай – 145 человек,
- Атыраускую область – 90 человек,
- область Улытау – 4 человека.
Что касается кандасов, то они в основном прибыли из Узбекистана – 396 человек, Монголии – 310 человек, КНР – 286 человек, России – 52 человека, других стран – 47 человек
"Из числа прибывших 790 человек трудоспособного возраста, на постоянные рабочие места трудоустроены 374 человека, заняты предпринимательской деятельностью 10 человек".Пресс-служба МТСЗН РК
В уточнении ведомства сказано, что переселенцы и кандасы были трудоустроены в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования, промышленности и др.
Переселенцы в рамках добровольного переселения могут получить от государства:
- субсидию на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;
- ежемесячное субсидирование на наем жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;
- направление на краткосрочное профессиональное обучение;
- содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;
- выдача сертификатов экономической мобильности.
Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.
Материал по теме
Ранее в МТСЗН предоставили познавательную информацию. Она касается того, где в Казахстане старшеклассники могут получить помощь при выборе профессии.