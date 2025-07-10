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Общество

С юга на север: тысячи казахстанцев переехали туда, где нужны специалисты

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В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана продолжают делиться интересной информацией. На этот раз стало известно, что с начала 2025 года более 2 тыс. человек воспользовались возможностью добровольного переселения, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному релизу, по данным на 1 июля 2025 года в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 2 202 человека, в том числе 1 091 кандас и 1 111 переселенцев.

Отмечено, что всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки. До конца текущего года планируется переселить 9 653 человека.

В разрезе регионов расселения переселено в:

  • Павлодарскую область – 672 человека,
  • Северо-Казахстанскую область – 532 человека,
  • Костанайскую область – 330 человек,
  • Акмолинскую область – 215 человек,
  • Восточно-Казахстанскую область – 214 человек,
  • область Абай – 145 человек,
  • Атыраускую область – 90 человек,
  • область Улытау – 4 человека.

Что касается кандасов, то они в основном прибыли из Узбекистана – 396 человек, Монголии – 310 человек, КНР – 286 человек, России – 52 человека, других стран – 47 человек

"Из числа прибывших 790 человек трудоспособного возраста, на постоянные рабочие места трудоустроены 374 человека, заняты предпринимательской деятельностью 10 человек".Пресс-служба МТСЗН РК

В уточнении ведомства сказано, что переселенцы и кандасы были трудоустроены в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования, промышленности и др.

Переселенцы в рамках добровольного переселения могут получить от государства:

  • субсидию на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;
  • ежемесячное субсидирование на наем жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;
  • направление на краткосрочное профессиональное обучение;
  • содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;
  • выдача сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 09:28
45% кандасов в 2025 году прибыли из Китая: данные Минтруда

Ранее в МТСЗН предоставили познавательную информацию. Она касается того, где в Казахстане старшеклассники могут получить помощь при выборе профессии.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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