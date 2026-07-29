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Общество

Жара до +44°C из Ирана надвигается на Казахстан

Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 10:01 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 30, 31 июля и 1 августа 2026 года. По данным метеорологов, в стране еще сохраняется сильная жара, сообщает Zakon.kz.

Известно, что под влиянием атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра и местами град.

"На северо-западе, севере и востоке Казахстана прогнозируются сильные дожди".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В то же время на юге и юго-востоке республики сохранится преимущественно сухая погода.

Это связано с влиянием горячих воздушных масс, поступающих из районов Ирана.

Несмотря на осадки в отдельных регионах, жара в стране сохранится.

Лишь на западе, северо-западе и севере Казахстана после периода сильной жары 1 августа температура днем понизится до +25+35°C.

На остальной территории воздух продолжит прогреваться:

  • в центральных, восточных и юго-восточных регионах – до +33+41°C;
  • на юге страны – до +35+44°C.

Также узнать о погоде в Алматы, Шымкенте и Астане на 29, 30 и 31 июля 2026 года можно по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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