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События

Алматинцы почувствовали землетрясение

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 11:11 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 29 июля 2026 года, жители Алматы почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент редакции обратился за комментарием в пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

Тем временем Европейский сейсмологический центр отмечает, что в районе Южного Синьцзяна (Китай) произошло землетрясение магнитудой 4,6. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7 км.

Эпицентр находился примерно в 131 км к западу от города Аксу (Китай) и в 122 км к юго-юго-востоку от города Каракол (Кыргызстан).

данные, график, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 11:11

Фото: emsc-csem.org/Earthquake_information

Днем 28 июля 2026 года в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1. Позднее в Сети появились видео последствий природной стихии.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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