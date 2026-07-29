Алматинцы почувствовали землетрясение

Сегодня, 29 июля 2026 года, жители Алматы почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент редакции обратился за комментарием в пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

Тем временем Европейский сейсмологический центр отмечает, что в районе Южного Синьцзяна (Китай) произошло землетрясение магнитудой 4,6. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7 км.

Эпицентр находился примерно в 131 км к западу от города Аксу (Китай) и в 122 км к юго-юго-востоку от города Каракол (Кыргызстан).

Днем 28 июля 2026 года в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1. Позднее в Сети появились видео последствий природной стихии.