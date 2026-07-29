"Единственная в РК": Минздрав выступил с заявлением после жалоб на условия содержания в психбольнице

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила провести проверку Республиканской психиатрической больницы с интенсивным наблюдением, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 июля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения (МЗ) РК:

"В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях появились публикации, содержащие жалобы на условия содержания пациентов в Республиканской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Министерство здравоохранения рассматривает каждое подобное обращение как основание для всестороннего и объективного изучения изложенных фактов. По поручению министра здравоохранения Комитет медицинского и фармацевтического контроля начинает комплексную проверку деятельности учреждения".

В ведомстве подчеркнули, что специалисты изучат медицинскую документацию, организацию лечебного процесса, условия пребывания пациентов, действия должностных лиц, а также соблюдение прав граждан, находящихся на лечении.

"К проведению проверки будут привлечены уполномоченные государственные органы в пределах своей компетенции, включая органы прокуратуры и уполномоченного по правам человека. По итогам проверки будет дана объективная оценка всем изложенным фактам. В случае выявления нарушений министерством будут приняты исчерпывающие меры реагирования, а виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством РК". Пресс-служба МЗ РК

В Минздраве отметили, что речь идет о единственном в стране специализированном медицинском учреждении данного профиля.

"Здесь проходят лечение пациенты, в отношении которых судом приняты вступившие в законную силу решения о применении принудительных мер медицинского характера. Это не обычный стационар. Учреждение одновременно выполняет две важнейшие задачи – оказывает специализированную психиатрическую помощь людям с тяжелыми психическими расстройствами и обеспечивает исполнение решений суда с соблюдением повышенных требований безопасности. Более 80% контингента учреждения совершили тяжкие и особо тяжкие преступления против личности". Пресс-служба МЗ РК

Как добавили в ведомстве, в данном учреждении действует особый лечебно-охранительный режим.

"Это комплекс медицинских, организационных и профилактических мероприятий, который позволяет обеспечить безопасность пациентов, медицинских работников и общества, одновременно создавая необходимые условия для лечения, реабилитации и восстановления психического здоровья". Пресс-служба МЗ РК

27 июля 2026 года Минздрав объявил масштабную проверку перинатальных центров по всему Казахстану. Глава ведомства Акмарал Альназарова поручила до 15 августа провести масштабные проверки всех 69 организаций родовспоможения. Отмечалось, что Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК оценит соблюдение требований инфекционного контроля, чтобы обеспечить максимальную безопасность матерей и новорожденных, а также усилить профилактику внутрибольничных инфекций.