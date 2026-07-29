"Игры Будущего – 2026": затраты Казахстана оказались минимальными среди организаторов турнира

На проведение турнира "Игры Будущего – 2026" Казахстан направит из республиканского бюджета 10,8 млрд тенге. Как эти расходы выглядят на фоне других стран?

Недавно появилась информация, что на проведение "Игр Будущего – 2026" Казахстан направит 10,8 млрд тенге. Как эти расходы выглядят на фоне других стран?

Казахстан (2026)

Из республиканского бюджета на проведение турнира предусмотрено 10,8 млрд тенге.

Россия (Казань, 2024)

По данным открытых источников (reddit), на проведение первых "Игр Будущего" было направлено около 200 млн долларов США, что эквивалентно примерно 100-105 млрд тенге по текущему курсу.

ОАЭ (Абу-Даби, 2025)

В информационном пространстве ранее появлялась информация о расходах на уровне 86-90 млн долларов США – это порядка 43-47 млрд тенге по текущему курсу. При этом официально организаторы общий бюджет турнира не публиковали.

Таким образом, даже по сравнению с имеющимися открытыми данными расходы Казахстана значительно ниже. Кроме того, турнир проходит на базе уже существующей инфраструктуры без строительства новых спортивных объектов, что также позволяет снизить затраты.

При этом ожидаемый эффект от проведения Игр будет мультипликативным: