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Общество

"Игры Будущего – 2026": затраты Казахстана оказались минимальными среди организаторов турнира

Бюджет на проведение, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:03 Фото: gamesofthefuture_astana
На проведение турнира "Игры Будущего – 2026" Казахстан направит из республиканского бюджета 10,8 млрд тенге. Как эти расходы выглядят на фоне других стран?

Недавно появилась информация, что на проведение "Игр Будущего – 2026" Казахстан направит 10,8 млрд тенге. Как эти расходы выглядят на фоне других стран?

Казахстан (2026)

Из республиканского бюджета на проведение турнира предусмотрено 10,8 млрд тенге.

Россия (Казань, 2024)

По данным открытых источников (reddit), на проведение первых "Игр Будущего" было направлено около 200 млн долларов США, что эквивалентно примерно 100-105 млрд тенге по текущему курсу.

ОАЭ (Абу-Даби, 2025)

В информационном пространстве ранее появлялась информация о расходах на уровне 86-90 млн долларов США – это порядка 43-47 млрд тенге по текущему курсу. При этом официально организаторы общий бюджет турнира не публиковали.

Таким образом, даже по сравнению с имеющимися открытыми данными расходы Казахстана значительно ниже. Кроме того, турнир проходит на базе уже существующей инфраструктуры без строительства новых спортивных объектов, что также позволяет снизить затраты.

При этом ожидаемый эффект от проведения Игр будет мультипликативным:

  • Более 10 тысяч туристов посетят страну.
  • Турнир будут транслировать более чем в 100 странах мира, что обеспечит масштабное международное продвижение Казахстана.
  • Ожидается свыше 1 миллиарда просмотров цифрового контента и медиа-охват в социальных сетях.
  • В Астане ожидается присутствие более 1500 представителей зарубежных СМИ и блогеров.
  • Загрузка гостиниц, ресторанов, транспорта и малого бизнеса вырастет за счет иностранных гостей.
  • Участие спортсменов более чем из 34 стран делает это событие одним из крупнейших для страны.
  • Использование существующей спортивной инфраструктуры позволяет оптимизировать государственные расходы.
  • Укрепляется имидж Казахстана как страны, способной проводить международные соревнования мирового уровня.
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Айсулу Омарова
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