Токаев побеседовал с юными спортсменами на турнире "Игры будущего"
Как пишет Акорда, в ходе экскурсии гостям показали конгресс-зал Dota 2, арт-объекты, "фиджитал-лабораторию", а также рассказали об особенностях инновационного "фиджитал-движения", объединяющего физическую культуру и киберспорт (physical+digital).
На одной из площадок глава государства побеседовал с юными спортсменами, участвующими в программе "Футбол для дружбы". В состав интернациональной команды входит и 10-летний Жан Али Ермагамбетов, который тренируется в ФК "Астана".
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане детский спорт пользуется неизменной поддержкой со стороны государства.
Ранее сообщалось, что Токаев предложил провести следующие "Игры будущего" в Казахстане.
21 февраля Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань. В начале глава государства оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой промышленности. Позже он встретился с главой РФ Владимиром Путиным. Отметим, что Путин поблагодарил Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего".