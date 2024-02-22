Токаев побеседовал с юными спортсменами на турнире "Игры будущего"

После церемонии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидеры других стран, прибывшие в столицу Татарстана, осмотрели комплекс "Казань Экспо", в котором пройдут основные мероприятия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе экскурсии гостям показали конгресс-зал Dota 2, арт-объекты, "фиджитал-лабораторию", а также рассказали об особенностях инновационного "фиджитал-движения", объединяющего физическую культуру и киберспорт (physical+digital).

На одной из площадок глава государства побеседовал с юными спортсменами, участвующими в программе "Футбол для дружбы". В состав интернациональной команды входит и 10-летний Жан Али Ермагамбетов, который тренируется в ФК "Астана".

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане детский спорт пользуется неизменной поддержкой со стороны государства.

Ранее сообщалось, что Токаев предложил провести следующие "Игры будущего" в Казахстане.

21 февраля Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань. В начале глава государства оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой промышленности. Позже он встретился с главой РФ Владимиром Путиным. Отметим, что Путин поблагодарил Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего".