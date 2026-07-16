Алматинцев предупредили о возможном выходе воды и разрушении дорог

В Алматы на протяжении трех дней будут проводить гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 июля 2026 года, жителей и гостей южной столицы предупредили в ТОО "Алматинские тепловые сети":

"С 21 по 23 июля на территории Алмалинского и Жетысуского районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта в контуре пр. Сейфуллина – пр. Рыскулова – ул. Бродского – пр. Райымбека. Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов, с 04:00 до 07:00, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия".

В таких случаях алматинцев призвали не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам:

351-27-62 (прямой номер),

call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014),

а также по номеру 109.

"Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" ТОО "Алматинские тепловые сети"

В Алматы 14-15 июля 2026 года гидравлические испытания тепловых сетей проводили на территории Алмалинского, Алатауского и Жетысуского районов. Жителей города предупредили о возможных нештатных ситуациях.