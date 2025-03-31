Пассажирский автобус заглох прямо на рельсах в Усть-Каменогорске
Фото: polisia.kz
Трагедии удалось избежать благодаря сотрудникам полиции и жителям Усть-Каменогорска, когда пассажирский автобус заглох на рельсах и рисковал столкнуться с поездом, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МВД РК, патрульные Тимур Абдрахманов и Раджан Базарбекулы немедленно пришли на помощь и вместе с горожанами вытолкали автобус, чтобы освободить пути поезду, который стремительно приближался.
"Благодаря их слаженным действиям удалось избежать серьезных последствий", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Астане могут ограничить движение грузовиков в дневное время.
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