Пассажирский автобус заглох прямо на рельсах в Усть-Каменогорске

Трагедии удалось избежать благодаря сотрудникам полиции и жителям Усть-Каменогорска, когда пассажирский автобус заглох на рельсах и рисковал столкнуться с поездом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, патрульные Тимур Абдрахманов и Раджан Базарбекулы немедленно пришли на помощь и вместе с горожанами вытолкали автобус, чтобы освободить пути поезду, который стремительно приближался.





"Благодаря их слаженным действиям удалось избежать серьезных последствий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане могут ограничить движение грузовиков в дневное время.