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Происшествия

Пассажирский автобус заглох прямо на рельсах в Усть-Каменогорске

аварию удалось избежать благодаря полицейским, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 22:06 Фото: polisia.kz
Трагедии удалось избежать благодаря сотрудникам полиции и жителям Усть-Каменогорска, когда пассажирский автобус заглох на рельсах и рисковал столкнуться с поездом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, патрульные Тимур Абдрахманов и Раджан Базарбекулы немедленно пришли на помощь и вместе с горожанами вытолкали автобус, чтобы освободить пути поезду, который стремительно приближался.


"Благодаря их слаженным действиям удалось избежать серьезных последствий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане могут ограничить движение грузовиков в дневное время.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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