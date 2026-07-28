Турист-мотоциклист остался без бензина на трассе в Мангистауской области

27 июля на 421-м километре автодороги Бейнеу – Сайотес гражданин Российской Федерации остался без топлива в своем мотоцикле, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Департамента полиции Мангистауской области, около 10:00 экипаж роты патрульной полиции в составе Абая Атчыбаева и Галымжана Турганбаева оперативно отреагировал на ситуацию и оказал необходимую помощь.

"Полицейские обеспечили мотоциклиста топливом, благодаря чему он смог безопасно продолжить свое путешествие", – говорится в сообщении.

Турист поблагодарил сотрудников полиции за своевременно оказанную помощь и продолжил свой путь.

Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области

Ранее на месторождении Жетыбай обнаружили краснокнижного курганника, покрытого нефтепродуктами. Ослабленную птицу доставили в Актау, где специалисты пункта временной реабилитации диких и краснокнижных птиц оказывают ей помощь.