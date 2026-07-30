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Общество

В Актау завели дело после осложнений у ребенка в стоматологической клинике

Стоматология в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 07:02 Фото: unsplash
Полиция Актау возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью девятилетнему мальчику во время лечения в стоматологической клинике, сообщает Zakon.kz.

По словам матери мальчика Акмарал Калжановой, в феврале этого года она привела сына в областной стоматологический центр на профилактический осмотр. С ее слов, врачи начали лечение без предварительного рентгенологического обследования. После процедуры зуб не запломбировали и отпустили ребенка домой на две недели. Позже лечение продолжили еще дважды, передает телеканал Qazaqstan.

"Вскоре у мальчика появились сильная зубная боль и выраженный отек лица. Его состояние резко ухудшилось, после чего ребенка экстренно доставили в Астану", – говорится в сюжете.

В столице врачи диагностировали у пациента остеомиелит нижней челюсти и секвестрацию костной ткани, ему провели две операции. По словам матери, в результате заболевания поражено около 60-70% нижней челюсти.

"Сейчас ребенок не может полноценно пережевывать пищу", – жалуется мама.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

А в Жанаозене разыскивают девятилетнего Мансура, который утром 28 июля вышел из автобуса и исчез. Родители просят жителей города помочь любой имеющейся информацией о местонахождении ребенка.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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