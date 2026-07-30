Сколько мяса, хлеба и картофеля съедают в Казахстане

По итогам I квартала 2026 года в Казахстане увеличилось потребление большинства основных продуктов питания по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Такие данные получили по результатам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в среднем на одного жителя страны за квартал пришлось 20,7 кг мяса и мясопродуктов против 20,6 кг годом ранее.

Потребление молока и молочных продуктов выросло с 57,2 до 58,1 литра, яиц с 52 до 54 штук, овощей с 18,3 до 18,7 кг, картофеля с 11,3 до 11,4 кг. Потребление рыбы и морепродуктов также увеличилось с 3,5 до 3,6 кг.

Вместе с тем по ряду категорий аналитики отметили снижение.

Так, потребление круп и зерновых продуктов сократилось с 31 до 30,6 кг, потребление масел и жиров осталось без изменений, фруктов, ягод и орехов снизилось с 17,5 до 17,4 кг, сахара, джема, меда – с 10,8 до 10,3 кг на душу населения.

В среднем за I квартал 2026 года один житель Казахстана потребил 11,4 кг картофеля, 6 кг пшеничного хлеба из муки первого сорта, 6 кг говядины, 4,8 кг яблок, 4,6 кг сахара-песка, 4,2 кг риса, 3,1 литра кефира, 2,6 кг макаронных изделий, 2,4 литра сырого молока, 2,1 кг свежей или охлажденной рыбы, 54 яйца и 0,3 кг черного чая. Бюро нацстатистики

В I квартале 2026 года среднее потребление овощей составило 18,7 кг на душу населения. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 2,2%, с 18,3 до 18,7 кг.

Горожане потребляли овощей больше, чем сельские жители. В городской местности средний показатель составил 19,3 кг на человека, в сельской 17,6 кг.

Наибольшее потребление овощей зафиксировано в городе Алматы – 23,2 кг на душу населения. Далее следуют область Жетысу – 22,8 кг и Туркестанская область – 21,4 кг. Самые низкие показатели отмечены в Восточно-Казахстанской области – 16,5 кг, а также в областях Абай и Алматинской – по 16 кг.

Наиболее высокий уровень потребления мяса и мясопродуктов отмечен в Восточно-Казахстанской области, области Жетысу, Акмолинской и Карагандинской областях. Самый низкий показатель зарегистрирован в Туркестанской области.