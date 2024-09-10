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Сколько казахстанцы едят мяса и других продуктов

Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты, мясо, мясной отдел, мясной цех, говядина, баранина, конина, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 19:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным Бюро национальной статистики, наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств во втором квартале текущего года, как и в прошлые годы, приходятся на мясо и мясопродукты (17,2%), хлебопродукты и крупы (7,9%), сообщает Zakon.kz.

При этом больше всего едят мяса и мясопродуктов в Мангистауской, Атырауской, Жетысуской областях, а меньше всего (как не удивительно) – в Шымкенте.

В среднем во втором квартале 2024 года потребление по отдельным видам продуктов питания на душу населения составило:

  • мясо и мясопродукты – 20,2 кг;
  • картофель – 11,1 кг;
  • хлебопродукты и крупяные изделия – 30,4 кг;
  • фрукты – 16,5 кг;
  • сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия – 10,6 кг;
  • молоко и молочные продукты – 57,9 кг;
  • яйца – 50,6 штук;
  • рыба и морепродукты – 3,5 кг.  

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