Сколько казахстанцы едят мяса и других продуктов

По данным Бюро национальной статистики, наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств во втором квартале текущего года, как и в прошлые годы, приходятся на мясо и мясопродукты (17,2%), хлебопродукты и крупы (7,9%), сообщает Zakon.kz.

При этом больше всего едят мяса и мясопродуктов в Мангистауской, Атырауской, Жетысуской областях, а меньше всего (как не удивительно) – в Шымкенте.

В среднем во втором квартале 2024 года потребление по отдельным видам продуктов питания на душу населения составило:

мясо и мясопродукты – 20,2 кг;

картофель – 11,1 кг;

хлебопродукты и крупяные изделия – 30,4 кг;

фрукты – 16,5 кг;



сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия – 10,6 кг;

молоко и молочные продукты – 57,9 кг;

яйца – 50,6 штук;

рыба и морепродукты – 3,5 кг.

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