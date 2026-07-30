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Общество

Жителям Алматы разрешат бесплатно парковать автомобиль возле дома

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 10:40 Фото: Zakon.kz
На очередной сессии маслихата Алматы глава Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Ержан Диханбаев представил обновленный проект организации дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Первый и основной блок его выступления был посвящен парковочному пространству.

Так, проект делит парковки на платные коммунальные и частные, а также определяет четкие требования к оснащению знаками, информационными щитами, режиму работы и способам оплаты.

"Контролировать оплату планируется с помощью мобильных и стационарных комплексов фото- и видеофиксации. Тротуарные коммунальные парковки будут работать с 8:00 до 20:00 с поминутной оплатой".Ержан Диханбаев

В проекте также предусмотрен льготный период: 5 минут бесплатно на тротуарных парковках для посадки или выгрузки, а также 10 минут для выезда с площадочных парковок.

Ветераны, лица с инвалидностью, многодетные матери, владельцы электромобилей и экстренные службы полностью освобождаются от оплаты, как и прежде.

Главным нововведением, по словам Диханбаева, станет право жителей многоквартирных домов бесплатно парковать один автомобиль на любой выбранной стоянке в радиусе 500 метров от дома.

Конкретное место, уточнил он, при этом не закрепляется, что помогает сохранить баланс между интересами жильцов и других горожан.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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