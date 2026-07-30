Алматы накроет жара до +39°C: названы самые жаркие дни

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Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на 31 июля и 1-2 августа 2026 года для трех крупнейших городов Казахстана. По их данным, дождь ожидается лишь в Астане, тогда как Алматы и Шымкент встретят последние дни июля и начало августа без осадков, сообщает Zakon.kz.

Астана 31 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем сильная жара +35...+37°С.

1 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем сильная жара +33...+35°С.

2 августа: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +31...+33°С. Алматы 31 июля: переменная облачность. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем сильная жара +32+34°С.

1 августа: переменная облачность. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем сильная жара +35+37°С.

2 августа: переменная облачность. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем сильная жара +37+39°С. Шымкент 31 июля: переменная облачность. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем сильная жара +39...+41°С.

1 августа: переменная облачность. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем сильная жара +40...+42°С.

2 августа: переменная облачность. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем сильная жара +40...+42°С. Материал по теме От сильных дождей до зноя в +44°C: какая погода ждет Казахстан 30 июля О том, что на Казахстан надвигается жара до +44°C, мы уже писали. Подробнее узнать можно по этой ссылке.

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